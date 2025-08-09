Ема Томпсон вели дека Доналд Трамп ја поканил на состанок: „Можев да го сменам текот на американската историја!“

Доналд Трамп ја поканил Ема Томпсон на состанок, откри актерката добитник на Оскар на Филмскиот фестивал во Локарно.

„Телефон заѕвони во мојата приколка и тоа беше Доналд Трамп. Мислев дека е шега. „Здраво, тука е Доналд Трамп“, откри Томпсон. „Реков: „Како можам да ви помогнам?“ Мислев дека му требаат насоки. Тој рече: „Би сакал да престојувате на едно од моите прекрасни места, а можеби и да вечераме.“

Таа додаде: „Сфатив дека токму тој ден конечно се случи мојот развод. Се обложувам дека има луѓе што бараат насекаде соодветни луѓе што би можел да ги изведе, за сите овие фини разведени – мислам, тој го најде бројот на мојата приколка! Тоа е следење! Значи да, можев да одам на состанок со Доналд Трамп. Можев да го сменам текот на американската историја!“

Томпсон, која започна како комичарка, никогаш не се плашеше од политичкиот хумор.

„Се шегував за Маргарет Тачер и херпесот, знаете? Тоа е наједноставното нешто што можете да го добиете од незаштитен секс. Реков дека и Тачер и херпесот се многу тешки за отстранување. Тоа сè уште важи до ден-денес“, рече таа, сеќавајќи се на своите рани денови.

„Подоцна, напишав серија комични скечеви, а еден од нив беше за викторијанска жена која доаѓа да ја види својата мајка. Се чини дека нејзиниот сопруг има „мало суштество“ прикачено на нејзиното тело. Се разбира, таа зборува за неговиот пенис, а станува збор за сексуално незнаење, но е смешно. Продуцентот на „Разум и сетилност“ го виде тоа и помисли: „Оваа жена може да ја адаптира Џејн Остин!“ Тоа е толку чудно.“

На почетокот, таа воопшто не сакаше да биде актерка, призна таа. „Изгледаше како несигурна работа. Еднаш во нашето училиште дојде администратор на болница и мислев дека е убава работа“, рече таа. „Најмногу затоа што имаше убави чевли.“

Но, следеа познати улоги во „Хауардс Енд“ и „Остатоците од денот“. За второто, таа била инспирирана од сопствената баба и „меѓугенерациска траума“.

„Таа стапила во служба кога имала 13 години. Била силувана од нејзиниот работодавач, забременила, го задржала детето и открила, како што им се случило на многу други млади слугинки, дека токму ова присилно сурогат мајчинство било влијание врз нејзината изведба на госпоѓица Кентон. „Мојата баба никогаш не била навистина среќна и исполнета“.

Подоцна, и Холивуд го забележал тоа, а Томпсон зборувала за „Примарни бои“ и начинот на кој тој ги отсликувал вистинските политички превирања.

„Ако се сеќавате на скандалот со Моника Левински, кутрата Моника, што се случи кога го снимавме „Примарни бои“. Седнавме, размислувајќи: „Што ќе правиме?“ Снимаме филм за нешто што се случува во исто време“.

Додаде: „Се чини како да било толку одамна. О, само да можевме да имаме убав секс скандал и ништо од ова, ве молам“.

Иако франшизата „Хари Потер“ не беше баш уметнички предизвик – „Не сакам да бидам груба, но влегов, го направив делот со очила и коса и си заминав“ – „Дадилката Мекфи“, која таа исто така ја напиша, беше позадоволувачка.

„Не ја напишав за деца – ја напишав за сите. Станува збор за тага и за тоа што го загубив татко ми кога бев многу мала“, рече таа. „Мислам дека таа беше онаа кон која се обратив за утеха. Таа е толку важна за мене и ме поврзува со сите генерации.“

Прославена и за „Всушност, љубов“, Томпсон никогаш не очекуваше дека ќе стане омилен класик.

„Се сеќавам како Хју Грант дојде до мене и ме праша: „Дали е тоа најпсихотичната работа што некогаш сме ја направиле?“ Потоа луѓето почнаа да ми приоѓаат во јавниот превоз, плачејќи“, призна таа.

„Мислам дека допрев до нерв бидејќи ние, жените, кога доживуваме скршено срце, понекогаш мора да го скриеме. Она што ве движи не е нејзиното плачење, туку нејзиното прикривање, слегувањето долу и веселоста. Тоа е постојан извор на чудење за мене [филмот стана толку иконски]. Малку е чудно!“

Томпсон, која ја доби наградата „Леопард клуб“ на фестивалот, неодамна глумеше во „Dead of Winter“ на Брајан Кирк.

„Речиси имав аневризма – бев толку зачудена и толку среќна“, рече таа, сеќавајќи се на особено преполната проекција на филмот.

„Повеќето жени што ги познавам се неверојатно херојски. А фактот дека [овој лик] беше стар и тагуваше, не сум го видела порано.“

Таа, исто така, никогаш не видела лик како оној што го играше во „Good Luck to You, Leo Grande“: жена која конечно одлучува да доживее оргазам доцна во животот со помош на сексуална работничка.

„Го обожавав нејзиниот страв, го обожавав тоа што знаеше дека пропушта нешто важно. Ги правеше сите правилни работи [во животот] и додека ја запознавме, таа беше само депресивна и збунета“, забележа таа.

„Разговорите што ги водев околу овој филм беа неверојатни, помлади жени ми кажуваа дека никогаш не го доживеале или постари геј мажи рекоа дека им помогнал со нивната слика за телото. Но, за неа беше многу важно сама да го доживее овој оргазам.“

Таа, исто така, зборуваше за сцената каде што стоеше пред „недобро осветленото“ огледало, гола.

„Беше едноставно… таму. Сè“, рече таа. „Одев во многу уметнички галерии и гледав слики од Адам и Ева. Сите стоеја во многу опуштена положба, со свиткано едно колено, без да размислуваат за тоа. Се обидов да го канализирам тоа. Стануваше збор за некој што има неутрално прифаќање. И Бог знае дека е тешко.“ (Варајати)