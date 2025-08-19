Елвис Присли речиси имал различно презиме. ДНК откри шокантна семејна тајна

Практично секој во светот го знае името Елвис Присли. Но, кралот на рокенролот исто толку лесно можел да се вика Елвис Волас.

Елвис го делел своето познато презиме со својот татко, Вернон Присли, и дедото Џеси Присли, но неговиот прадедо воопшто не бил Присли. Тоа презиме наместо тоа потекнува од прабабата на Елвис, Розела Присли. Жестоко независна жена од 19 век, Розела никогаш не се омажила, но родила неколку деца од различни татковци. И им го дала на сите свои деца своето презиме.

Розела никогаш јавно не открила кој е таткото на Џеси, па со години името на прадедото на Елвис било непознато. Но, на крајот се открило дека е Џон Хенри Волас, оженет маж со свое семејство кој имал афера со Розела.

Тоа значи дека ако Елвис го добил презимето од неговиот прадедо по таткова линија, како што е вообичаено, тогаш името што сите го знаеме денес би било Елвис Волас, а не Елвис Присли. Запознајте ја жената која е одговорна за едно од најпознатите имиња во музичката историја.

Наследството на Елвис Присли

Елвис, роден во 1935 година, бил син на Вернон Присли и Гледис Лав Смит. Пред неговиот син да стане славен, Вернон работел низа чудни работи – вклучувајќи млекар, делител, столар и надневен работник – и покажал мала кариерна амбиција, според „Последниот воз за Мемфис: Подемот на Елвис Присли“ од Питер Гуралник.

Откако Елвис станал успешен музичар, Вернон помогнал во некои од деловните работи на својот син, заедно со озлогласениот менаџер на Елвис, полковникот Том Паркер. Вернон починал во Мемфис во 1979 година, само две години по ненадејната смрт на неговиот син.

Вернон бил син на Џеси Мекдауел Присли, дедото на Елвис. Роден во Фултон, Мисисипи, во 1896 година, Џеси бил вработен во Pepsi-Co Bottling Co. и самиот снимил неколку песни за музичка компанија во Луисвил, Кентаки, иако ниту една од неговите плочи никогаш не стигнала на пазарот.

Џеси, која починал во 1973 година на 76-годишна возраст, бил едно од најмалку деветте деца родени од Розела Елизабет Присли, прабабата на Елвис. Доколку традицијата била следена, Џеси ќе го добиел презимето на неговиот татко. Но, Розела никогаш немала многу почит кон традицијата.

Независна жена

Розела е родена во 1861 година, исто така во Фултон. Нејзиниот татко, Данан Присли, ја напуштил уште на рана возраст. Тој имал четири одделни жени и никогаш не се потрудил да се разведе од некоја пред да ги напушти. Данан двапати се пријавил во Конфедеративната армија за време на Граѓанската војна и двапати дезертирал, секој пат собирајќи значителна награда од владата, според „Елвис Присли: Јужен живот“ од Џоел Вилијамсон и Доналд Луис Шо.

Делумно поради ова востание, Розела беше жестоко независна жена и жена која изгледаше дека малку се грижеше за институцијата брак. Таа никогаш не се омажила, ниту јавно ги идентификувала татковците на кое било од нејзините деца, според Вилијамсон и Шо. Според некои извештаи, таа имала дури 10 деца од најмалку двајца мажи.

„Ова беше пионерка со свој ум и исто толку вкус за полиандрија како и нејзиниот татко за полигамија“, напишала Елејн Данди во книгата „Елвис и Гледис“.

Розела им го дала на сите свои деца своето презиме: Присли. Таа го одгледала своето семејство од профитот на серија мали фарми за земјоделско производство за кои работела, според Вилијамсон и Шо. Иако добила многу малку образование, таа инсистирала сите нејзини деца да одат на училиште.

„Таа беше строга дисциплина, но грижлива мајка“, рекол нејзиниот син Џозеф Присли, еден од прачичковците на Елвис, според Елвис и Гледис. „И покрај тешкотиите, таа секогаш успеваше да ни подари по еден мал подарок на секој од нас за Божиќ, дури и ако тоа беше само парче бомбона или пар чевли од втора рака.“

Откриен прадедото на Елвис

Бидејќи Розела никогаш не ги откри татковците на своите деца, името на таткото на Џеси – и прадедото на Елвис – беше непознато со години. Средното име на Џеси беше Мекдауел, па некои луѓе шпекулираа дека тоа можеби е презимето на неговиот биолошки татко, според „Се сеќаваме на Елвис“ од Азалија С. Мур.

Во 2004 година, компанијата за генетска генеалогија ДНК Консалтанти ги тестираше примероците од ДНК на Елвис од постелнината на која спиел во 1977 година. Компанијата откри дека типот на хромозомот Y на Елвис, кој се пренесува од машка линија, не се совпаѓа со Преслиеви во достапните бази на податоци, но точно се совпаѓаше со неколку мажи од презимето Волас од округот Итавамба, Мисисипи, според книгата „Корените на Чероките од стариот свет“ од Доналд Јејтс.

Пет години подоцна, членовите на поширокото семејство на Елвис ја потврдија вистината: Џеси беше син на Џон Хенри Волас, земјоделец, свирач на виолина и прадедо на Елвис, кој е роден во Тилден, Мисисипи, во 1853 година.

Волас беше во брак со друга жена по име Алмира Џејн Мекфаден, и двајцата имаа најмалку девет деца заедно, според записите од пописот на САД од 1900 и 1910 година. Но, Волас се вљубил во Розела Присли, која живеела во близина, и нивната афера на крајот го родила дедото на Елвис, Џеси, според „Слики од Америка: Округ Итамба“ од Мона Робинсон Милс.

Според Милс, Џеси им ја потврдила вистината за своето потекло на членовите на семејството пред неговата смрт. Доколку Џеси и неговите машки потомци го добиле презимето на неговиот татко, тогаш Елвис Присли би се родил како Елвис Волас. Солидно име, секако, не звучи баш исто.