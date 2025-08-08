Екссопругот на Кели Кларсон ја изгуби битката со ракот, почина на 48 години

Брендон Блексток, поранешниот сопруг на Кели Кларксон, талент агент и нејзин поранешен менаџер, почина по битка со ракот, објави неговото семејство во четврток. Тој имаше 48 години.

„Со голема тага ја споделуваме веста дека Брендон Блексток почина“, изјави претставник во соопштението за повеќе новински агенции. „Брендон храбро се бореше со ракот повеќе од три години. Почина мирно и беше опкружен со семејството. Ви благодариме за вашите мисли и молитви и ве молиме сите да ја почитувате приватноста на семејството во овој многу тежок период.“

Објавата дојде еден ден откако Кларксон откри дека ги одложува преостанатите августовски датуми од нејзината резиденција во Лас Вегас поради болеста на Блексток.

„За жал, треба да ги одложам преостанатите датуми на августовската студиска сесија во Лас Вегас“, објави Кларксон во објава на Инстаграм. „Иако вообичаено го чувам мојот личен живот приватен, изминатата година таткото на моите деца беше болен и во овој момент треба да бидам целосно присутен за нив.“

Кларксон и Блексток се венчаа во 2013 година. Неговиот татко, Нарвел Блексток, претходно беше менаџер на Кларксон.

Двојката имаше две деца заедно: Ривер Роуз, нивната 11-годишна ќерка, и Реми Александар, нивниот 9-годишен син. Блексток, исто така, имаше две деца од претходен брак.

Кларксон поднесе барање за развод од Блексток во 2020 година. Следеше жестока разделба, а ранчот на двојката во Монтана стана „точка на спор“ за време на постапката за развод, според списанието „Пипл“. Кларксон „на крајот доби сопственост на имотот, иако Блексток живееше во куќата во тоа време, и ја изгуби правната битка за негово иселување од ранчот“.

Нивниот развод беше финализиран во 2022 година.

Во март, Кларксон се повлече од нејзиното истоимено дневно ток-шоу речиси две недели, додека разни познати личности беа гости-домаќини.

Кога Кларксон се врати, таа наведе само „лични причини“ за нејзиното мистериозно отсуство, што предизвика шпекулации меѓу обожавателите дека тоа би можело да има некаква врска со Блексток.

Преостанатите концерти на пејачката на „Since U Been Gone“ во Колосеумот во Цезар Палас овој месец беа закажани за 8-9 август и 15-16 август. Нејзиниот следен настап на местото со капацитет од 4.100 луѓе, кој беше претходно најавен, е закажан за ноември.

Ова е второ одложување на резиденцијата на Кларксон, која започна во јули.

Првиот настап беше ненадејно одложен само неколку часа пред таа да се качи на сцената откако пејачката рече дека треба да ги одмори гласните жици.

„Подготовките и пробите влијаеја на мојот глас“, напиша Кларксон на Инстаграм на 4 јули. „Сакам концертите да бидат совршени за вас и треба да се заштитам од тоа да направам сериозна штета.“