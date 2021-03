Експлозија во Русија, загинаа тројца

Три лица загинаа, а четири се повредени во експлозија во станбена зграда во Русија, соопштија тамошните власти.

Експлозијата утрово се случила во еден стан во градот Химки, во близина на Москва. Според зборовите на надлежните, загинаа две возразни лица и едно дете.

#Russia #Chimki #Explosion

At least three people died in a gas explosion northwest of the Russian capital Moscow on Friday. Several people were injured. The explosion, with a previously unknown cause, tore out parts of the facade of the nine-story residential building. pic.twitter.com/yy02nU6v6i

— Xy5Z89🇩🇪🇪🇺 (@Xy5Z89) March 19, 2021