Експлозија во рафинеријата за нафта во градот Порт Артур во Тексас

Силна експлозија ја потресе рафинеријата за нафта „Валеро“ во градот Порт Артур, принудувајќи го локалното население на евакуација.

Градоначалничката Шарлот М. Мозес соопшти дека нема повредени во експлозијата и апелираше до жителите од западниот дел на градот да останат дома додека пожарникарските екипи се борат да го локализираат пламенот.

Рафинеријата што вработува околу 770 луѓе, е со капацитет за преработка на околу 435 илјади барели нафта дневно.

Државниот пратеник Кристијан Мануел соопшти дека Комисијата за квалитет на животната средина на сојузната држава Тексас е на терен, експерти ја следат ситуацијата и се надгледува квалитетот на воздухот.

Локалните власти со предупредување до локалното население да се органиќат активностите на отворено и да ги затворат прозорците и вратите додека се стабилизира ситуацијата.

Причините за експлозијата се утврдуваат.