Експлодира цената на нафтата од Северното Море, пробиен прагот на ИЦЕ

Затворениот Ормуски теснец продолжува да предизвикува големи нарушувања на пазарот, па трката на европските и азиските рафинерии за испораки на нафта од Северното Море достигна историски нивоа.

Како што пишува „Фајненшл тајмс“, нафтата „Фортиес бленд“, веднаш подготвена за испорака, достигна цена од речиси 147 долари за барел во четврток – што е повисоко отколку пред финансиската криза во 2008 година, според податоците на LSEG (Лондонската берзанска група).

Стравот од недостиг што владее на глобалниот пазар е дополнително потврден со фактот дека испораките од Северното Море беа продадени по цена далеку над 97 долари, што е цената на референтната нафта од Брент за јуни.

Побарувачката беше толку силна што ги наруши клучните механизми за тргување. Трговците наведуваат дека повеќе не можат да купуваат таканаречени CFD-ја од Брент – инструменти што ја следат разликата помеѓу сегашните и идните цени – скокнаа над 30 долари за барел, пробивајќи ја берзата ICE, главниот европски пазар на нафта.

Овие договори вообичаено се користат како заштита од зголемувањето на цените, а трговците велат дека не можат да се сетат на слична ситуација во која тргувањето практично е запрено. Некои од трансакциите сега се одвиваат надвор од официјалните берзи, велат тие.

Растечкиот притисок врз пазарот покажува колку се продлабочува глобалната енергетска криза, и покрај оптимистичките пораки од американскиот претседател Доналд Трамп дека Иран наскоро повторно ќе го отвори теснецот, низ кој нормално минуваат околу 20 проценти од светската нафта.

Трамп рече дека „нафтата повторно ќе тече многу наскоро“, но во исто време го обвини Иран за лошо управување со преминот и предупреди да не се обидува да им наплаќа на танкерите за премин.