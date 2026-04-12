Екипажот на „Артемис 2“ пречекан во Хјустон со стоечки овации (видео)

Екипажот на мисијата „Артемис 2“, кој го собори рекордот за лет во длабока вселена, вчера беше пречекан во Хјустон со стоечки овации од стотици луѓе. Четворицата астронаути, кои се вратија од историски лет околу Месечината, ги дадоа своите први изјави по слетувањето. Тие пристигнаа на „Елингтон Филд“ во близина на вселенскиот центар „Џонсон“ на НАСА, откако се прскаа во океанот покрај брегот на Сан Диего претходната вечер, објавува „Гардијан“.

По краткиот состанок со нивните сопружници и деца, командантот Рид Вајсман, пилотот Виктор Гловер, Кристина Кох и Канаѓанецот Џереми Хансен застанаа на сцената во хангарот, опкружени со персоналот на вселенскиот центар и други гости. „Ова не беше лесно“, рече емотивниот Вајсман.

„Пред полетувањето, се чувствувате како да е најголемиот сон на светот. А кога сте таму горе, само сакате да се вратите кај вашите семејства и пријатели. Посебно е чувството да бидете човек и да бидете на планетата Земја“, рече тој.

„Сè уште не сум го обработил она што го направивме, а се плашам дури и да пробам“, додаде Гловер. Хансен рече дека четворицата отелотворувале љубов и „црпеле радост“ од неа. „Кога нè гледате, не нè гледате. Ние сме огледало што ве одразува. И ако ви се допаѓа она што го гледате, само погледнете малку подлабоко. Тоа сте вие“, рече тој.

“We are a mirror, reflecting you.” Artemis II mission specialist Jeremy Hansen discusses ways that the crew worked together and supported each other throughout their lunar mission. pic.twitter.com/WJ9XTlgdyf — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

За време на нивниот рекорден прелет, астронаутите достигнаа максимално растојание од 250.000 милји (406.771 километри) од Земјата, надминувајќи го рекордот за растојание поставен од екипажот на Аполо 13. Мисијата, исто така, долови нова перспектива на нашата планета со фотографија „Залез на Земјата“, на која нашата планета се наоѓа зад сива, со кратери Месечина.

Сликата потсетуваше на познатата фотографија „Изгрејсонце“ од 1968 година направена од првите посетители на Месечината, екипажот на Аполо 8. „Искрено, не самата Земја ме импресионираше толку колку темнината околу неа. Земјата беше само чамец за спасување што лебдеше недопрен во вселената“, рече Кох. „Планета Земја, вие сте екипажот“, рече таа.

Пред нивните забелешки, екипажот беше претставен од администраторот на НАСА Џаред Исакман, кој беше меѓу првите што ги поздравија на бродот за закрепнување. Нивното враќање дома беше трогателно: тие се вратија во базата на НАСА во Хјустон на 56-годишнината од лансирањето на Аполо 13, мисијата чија реплика „Хјустон, имаме проблем“ ја претвори речиси катастрофата во триумф.

За време на речиси 10-дневната мисија, астронаутите патуваа подлабоко во вселената од истражувачите од минатите децении и снимија погледи на далечната страна на Месечината што човечките очи никогаш порано не ги виделе. И покрај нивните достигнувања, екипажот се соочи и со еден обичен проблем: неисправен вселенски тоалет. НАСА вети дека ќе го поправи дизајнот пред идните, подолги мисии за слетување на Месечината.

“We are fortunate to be in this agency at this time together.” Artemis II pilot Victor Glover expresses gratitude for everyone who supported him throughout his lunar mission. pic.twitter.com/xWhOs5Ie3I — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

Вајзман, Гловер, Кох и Хансен се првите луѓе што летаа на Месечината откако Аполо 17 ја заврши првата ера на истражување на НАСА во 1972 година. Командантот на Аполо 13, Џим Ловел, кој почина минатото лето, ги охрабри во порака пред летот.

„Потребна е храброст, потребна е решителност.“

Успехот на Артемис II беше клучен за НАСА, која веќе се подготвува за Артемис III следната година. За време на таа мисија, новиот екипаж ќе вежба прицврстување на нивната капсула со лунарен лендер во Земјината орбита. Ова ќе ја постави сцената за многу важното лунарно слетување на Артемис IV во 2028 година, кога двајца астронаути ќе се обидат да слетаат во близина на јужниот пол на Месечината.

По повторното обединување со своите две ќерки, Вајзман изјави дека „мисијата е завршена“ и им се обрати на собраните астронаути. „Време е да се подготвиме и да тргнеме, бидејќи потребна е храброст. Потребна е решителност, а сите вие ​​одите, а ние ќе застанеме со вас и ќе ве поддржиме на секој чекор од патот, на секој можен начин“, им рече тој на собраните астронаути.