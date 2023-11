Екатерина против Путин

Екатерина Дунцова, новинарка од регионот Твер, објави дека сака да се кандидира за претседател на Русија на претстојните избори.

Како што објави „Москва тајмс“, а цитирана од весникот „Данас“, Дунцова верува дека нејзината возраст, пол и фактот дека нема директно искуство во политиката можат да бидат некои од нејзините најголеми предности.

„Зошто ја донесов оваа одлука? Ја сакам оваа земја, сакам Русија да биде успешна демократска и мирна земја. Но, во моментов нашата земја се движи во сосема друга насока“, рече Дунцова во изјавата објавена на социјалните мрежи во четвртокот.

„Разбирам дека многумина сега сакаат да чекаат… но ние мора да реагираме… Ајде барем да се обидеме! Ајде да се обидеме да победиме на овие „избори““, додаде таа.

"Our Headquarters" has announced the first presidential candidate. Meet Ekaterina Duntsova (https://t.co/uckGldiXIA), a journalist and former MP of the Rzhev City Duma, currently coordinates the activities of a local volunteer search and rescue squad. 🗳️🇷🇺 #RussianElections https://t.co/1tu6ClvIyC pic.twitter.com/yWEOI14NWV

— Russian Election Monitor (@russian_monitor) November 16, 2023