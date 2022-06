ЕХФ: Кирил Лазаров се пензионира, неговото наследство останува засекогаш

Европската ракометна федерација во вторникот на нејзинтата официјална интернет страница објави текст посветен на македонскиот ракометен великан Кирил Лазаров, по објавувањето дека става крај на неговата играчка клупска кариера. Текстот е полн со податоци и го пренесуваме во целост:

Ракомет без Кирил Лазаров? Тешко да се замисли! Но, 42-годишната икона на спортот ќе ја заврши својата славна играчка кариера овој викенд по финалето на францускиот куп со ХБЦ Нант.

Она што ќе остави зад себе е неверојатно наследство, полно со блескави бројки и рекорди во европските клупски натпреварувања од еден од играчите кои го обликуваа лицето на играта во последните две децении.

Една од легендите на сите времиња на ракометот го објави своето пензионирање во вторникот: Кирил Лазаров рече дека ќе го игра финалето на францускиот куп со ХБЦ Нант против Пари Сен Жермен во сабота навечер пред да ја заврши кариерата.

На 42 години, македонскиот великан го завршува неспоредливото патување кое го однесе во клубови како Загреб, Веспрем, Сиудад Реал, Атлетико Мадрид, Барселона и во последните пет сезони – Нант.

И со 1.596 гола во 283 европски куп натпревари (од нив: 1.482 во 252 натпревари на ЕХФ Лигата на шампионите), и 1.443 гола на 208 меѓународни натпревари за неговата земја, наследството на Лазаров ќе живее вечно.

Погледнете ги неговите фасцинантни податоци:

Достигнувања и рекорди на Кирил Лазаров:

Победник на ЕХФ Лигата на шампионите: 1x (2015 година со Барселона)

ЕХФ финалист во Лигата на шампионите: 3x (2011, 2012, 2018)

Најдобар стрелец на ЕХФ Лигата на шампионите: 2x (2006, 2008)

Ол-стар тим на ЕХФ Лигата на шампионите: 3x (2014, 2015, 2016)

Победник на ИХФ Супер глобус: 2x (2012, 2013)

Најдобар стрелец на ЕХФ ЕУРО: 1x (2012*)

Најдобар стрелец на Светското првенство во ИХФ: 2x (2009*, 2017)

* Кирил Лазаров го постави рекордот за најмногу постигнати голови на едно првенство и за ЕХФ ЕУРО (61 гол) и за Светското првенство (92 гола)

