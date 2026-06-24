Една третина од Хрватите немаат пари ниту за една недела одмор, во Романија и Грција уште повеќе

Околу 17,3 милиони германски граѓани не можат да си дозволат еднонеделен одмор, според податоците од Федералниот завод за статистика, што укажува дека 21 процент од населението нема доволно пари за летен одмор. Буџетите на домаќинствата поставуваат ограничувања првенствено на самохраните родители, па 39 проценти од нив не можеле да финансираат еднонеделен одмор минатата година, откри германскиот Федерален завод за статистика.

Ситуацијата во Германија е сè уште малку подобра отколку на ниво на Европската унија и просекот од 28 проценти жители кои не можеле да си дозволат еднонеделен одмор во 2025 година, според податоците од Европскиот завод за статистика од почетокот на јуни.

Романија го предводеше патот со дури 61 процент граѓани кои не можеле да си дозволат одмор. Следуваат Грција со 46,6 проценти, Унгарија и Бугарија со 39,1 процент.

Италија ја предводи групата со малку повеќе од една третина граѓани чија финансиска состојба не дозволувала еднонеделен одмор минатата година. Хрватска е заедно со Шпанија со 32,6 проценти, а Португалија е веднаш зад неа со 33,1 процент, според податоците на Евростат, ажурирани на почетокот на јуни.

Уделот беше најмал во Луксембург, Шведска и Холандија, каде што само 11, 12 и 13 проценти од граѓаните, соодветно, не можеа да финансираат еднонеделен одмор минатата година, според податоците на Евростат.