Џери Ли Луис, пионерот на рокенролот, почина на 87 години

Џери Ли Луис, пионерот на рокенролот кој стана една од најозлогласените личности во популарната музика, почина на 87-годишна возраст, соопшти неговиот издавач.

Тој почина од природна смрт во својот дом во округот Десото, Мисисипи. „Џудит, неговата седма сопруга, беше покрај него кога почина во неговиот дом во округот Десото, Мисисипи, јужно од Мемфис“, се вели во соопштението. „Тој ѝ кажа, во последните денови, дека не се плаши“.

Енергичните изведби на Луис на песни, вклучително и Great Balls of Fire, помогнаа да се инсталира рокенролот како доминантна американска поп музика од 1950-тите. Тој е роден во Луизијана во 1935 година, како син на сиромашно земјоделско семејство кое го ставило својот дом под хипотека за да му го купи на Луис неговото прво пијано. Додека го учеше инструментот и учеше во евангелско училиште, тој беше исфрлен поради изведба на буги-вуги верзија на My God is Real, што се сметаше за непочитување.

Тој не се врати во образованието и почна да свири во живо – неговиот прв настап на 14-годишна возраст беше на отворањето на авто куќа. Тој разви театарален, бурен стил кој се движеше со енергијата на зародишната рокенрол сцена и почна да свири во студиото „Сан“ во Мемфис, прво како студиски музичар, а потоа како соло изведувач. Некои од неговите најрани снимки се направени во 1956 година со Елвис Присли, Џони Кеш и Карл Перкинс, група подоцна наречена квартет од милион долари. Тоа беше импровизирана сесија: Кеш и Присли случајно го посетуваа студиото каде Луис го поддржуваше Перкинс на пијано.

Пробивот на Луис дојде следната година, со Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, рокенрол сингл воден од пијано. Кога го изведе на телевизија на шоуто на Стив Ален, тој го привлече вниманието на неговиот уникатен стил на свирење: диво енергичен, тој ја клоцаше столицата за пијано и свиреше стоејќи, со песни нагласени со каскадни ноти.

Потоа следеше неговиот најголем успех, Great Balls of Fire, која стигна до второто место на американските топ листи и стана една од дефинитивните песни на рокенрол ерата.

За време на турнејата во Велика Британија во 1958 година на врвот на својата слава, тој беше вовлечен во скандал откако беше откриено дека се оженил со својата 13-годишна братучетка Мајра Браун – тоа ќе биде трет од неговите седум бракови. Имаше бес во британскиот печат и остатокот од неговата турнеја беше откажан. Американските радио станици и промотерите на концертите исто така го ставија на црната листа, а неговата популарност избледе. Тој никогаш повеќе немаше хит на американскиот топ 20.

Репутацијата на Луис како див човек го зацементира неговиот прекар, „Убиецот“, добиен од неговата навика да ги опишува познанствата со жаргонот „убиец“ од Луизијана. По 13-годишен брак со Браун, неговиот четврти и петти брак беа уште поозлогласени. Џерен Пејт и Шон Стивенс умреа во сомнителни околности – првата со давење, додека околу втората имаше гласини за семејно малтретирање.

И покрај контроверзите, тој успешно се префрли на кантри музика откако рокенрол сцената се намали и постигна серија хитови на кантри листите во САД.

Во 1984 година, по долгогодишна употреба на лекови на рецепт, тој преживеа операција за отстранување на третина од неговиот стомак по серија перфорирани чиреви, а во 1986 година, тој беше еден од првите 10 изведувачи што беа примени во Рокенрол салата на славата, покрај Присли, Чак Бери и други.

Друг озлогласен момент „Убиец“ го вклучи Чак Бери. Кога парот беше на турнеја, Луис се спротивстави Бери да свири по него, па го запали клавирот по неговиот настап со зборовите: „Следи го тоа, момче“. Во меѓувреме, Луис беше уапсен во 1976 година откако се појави пијан во домот на Присли во Грејсленд во Мемфис со наполнет пиштол на контролната табла на неговиот автомобил.

Луис сними 40 студиски албуми, од кои последниот беше Rock & Roll Time во 2014 година. Неговиот претходен албум, Mean Old Man, стигна до Топ 30 во САД на неговото објавување во 2010 година и имаше дуети со ѕвездите како Мик Џегер, Шерил Кроу, Вили Нелсон и Ерик Клептон.