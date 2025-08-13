Џенифер Анистон се врати на насловната страница на „Венити Фер“ по 20 години

Промената е во воздухот во седиштето на Vanity Fair. Уште во април, беше објавено дека Радика Џонс ќе се повлече од функцијата главен уредник, по 7-годишен мандат. Во јуни, Condé Nast објави дека Марк Гвидучи (поранешен член на Vogue) ќе стане првиот глобален уреднички директор на списанието, наследувајќи го Џонс на главната позиција. Изданието продолжува со промената и ги открива големите играчи за септември 2025 година, најавувајќи никој друг освен Џенифер Анистон на насловната страница на списанието Vanity Fair овој месец.

Холивудската икона, бивша сопруга на Бред Пит, основач на наградуваниот бренд за нега на коса LolaVie и ѕвезда на The Morning Show го зголемува гламурот во елегантната фотографија од насловната страница, направена од Норман Џин Рој.

Последниот пат кога Џенифер Анистон се појави на насловната страница на „Венити фер“ беше во септември 2005 година. Дваесет години подоцна, со грб свртена кон камерата, Анистон е облечена од стилистот за снимање на насловната страница Пол Кавако во креација на „Валентино“ до подот, дизајнирана од Алесандро Микеле.