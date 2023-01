Џеф Бек, еден од мајсторите на гитарата на рок ерата, почина на 78 години

Џеф Бек, еден од најиновативните и секако најнепредвидливите херои на гитарата од 60-тите, почина во вторникот. Тој имаше 78 години.

„Во име на неговото семејство, со длабока тага ја споделуваме веста за смртта на Џеф Бек. Откако ненадејно се зарази со бактериски менингитис, тој мирно почина вчера“, се вели во соопштението на неговиот претставник. „Неговото семејство бара приватност додека се соочуваат со оваа огромна загуба“.

Бек неодамна ја заврши турнејата поддржувајќи го заедничкиот албум со Џони Деп, „18“. Тој доби седум Греми награди за инструментални изведби и осма за неговата работа во 2009 година на „The Imagine Project“ на Херби Хенкок .

Брзиот, имагинативен солист, Бек муу донесе огромна инструментална огнена моќ на британскиот бенд Јардбрдс, на кој му се приклучи во 1965 година како замена за Ерик Клептон. Целосно одомаќен со блуз корените на групата, тој ги запали нивните поп хитови со авантуристичка и невидена гитарска техника.

По наглото излегување од Јардбрдс – каде што му се придружи уште една идна гитарска ѕвезда, Џими Пејџ – тој основаше свој бенд, Џеф Бек Груп, кој беше предводен од вокалистот Род Стјуарт, кој наскоро ќе стане соло ѕвезда. Групата се покажа како нестабилна, но и моќна, а траеше само два албума.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023

Во текот на 70-тите, Бек состави второ, повеќе ориентирано кон R&B издание на неговата група и накратко формираше краткотрајно моќно трио со басистот Тим Богерт и тапанарот Кармин Епис од Vanilla Fudge и Cactus.

Тој го достигна веројатниот врв на неговиот критички и комерцијален успех со пар целосно инструментални албуми од средината на 70-тите, „Blow by Blow“ и „Wired“, кои го натераа да се пресели во џез-фјужн терен. Последното ЛП беше снимено со клавијатуристот Јан Хамер, поранешен член на врвната фјужн група Махавишну Оркестра.

Од раните 80-ти па наваму, темпераментниот Бек – озлогласен перфекционист во студиото и „боцкав“ колега од бендот – спорадично повторно се појавуваше, се повлекуваше, се пензионираше и повторно се појавуваше. Неговата работа во подоцнежните денови се движеше од омаж на рокабили пејачот Џин Винсент до инструментални сетови кои го одразуваат влијанието на техното, електрониката и амбиенталната музика.

Двапати беше примен во Куќата на славните на рокенролот. Признаен како член на Yardbirds во 1992 година, тој во краток говор рече: „Ме избркаа… еб..те ги!“ Во Холот на славните влезе како соло изведувач во 2009 година.

Бек е роден во Валингтон, Сари. Тој почнал да свири гитара во своите тинејџерски години, на домашно изработен модел (кој го конструирал како имитација на еден од неговите херои, американскиот гитарист-пронаоѓач Лес Пол). Негови идоли беа и водечкиот гитарист на Џин Винсент, Клиф Галуп и американските блузери Бади Гај и Отис Раш.

With the death of Jeff Beck we have lost a wonderful man and one of the greatest guitar players in the world. We will all miss him so much. pic.twitter.com/u8DYQrLNB7 — Mick Jagger (@MickJagger) January 11, 2023

Како и многу млади британски музичари, тој беше привлечен од блузот и R&B, а неговите први бендови – Night Shift, Rumbles, The Tridents – сите црпеа од класичниот американски репертоар. Неговиот прекин дојде во 1965 година, кога Клептон, нестрплив од сè попоп-ориентираната, експериментална наклонетост на Yardbirds, ја напушти групата за да се приклучи на пуристичката единица на Џон Мајал, Bluesbreakers.

По препорака на Џими Пејџ, кој одби да се откаже од својата профитабилна сешн работа, Јардбрдс го ангажираа Бек и речиси веднаш тој почна да става свој печат на нивниот звук.

Тој испорача драматични сола на неколку бучни хитови на Yardbirds од 1965-66: „Heart Full of Soul“ (бр. 9 во САД), „I’m a Man“ (бр. 17), „Shapes of Things“ (бр. 11) и „Over Under Sideways Down“ (бр. 13). Албумот на бендот во Обединетото Кралство „Yardbirds“ од 66-та година (познато како „Роџер инженерот“, по насловот на цртежот на насловната страница на ритам-гитаристот Крис Дреја) беше вистински рецитал на напредна гитарска техника.

1/2

Jeff Beck was on another planet . He took me and Ronnie Wood to the USA in the late 60s in his band the Jeff Beck Group

and we haven’t looked back since . pic.twitter.com/uS7bbWsHgW — Sir Rod Stewart (@rodstewart) January 11, 2023

По заминувањето на басистот и музички директор Пол Семвел-Смит на почетокот на 1966 година, Пејџ конечно им се придружи на Yardbirds на бас, но набрзо ги смени инструментите со Дреја. Итерацијата на Бек-Пејџ на бендот траеше неколку месеци и продуцираше само две песни со таа страшна постава со двајца водечки играчи: синглот „Happenings Ten Years Time Ago“ и „Stroll On“, преработка на „The Train Kept A- Rollin’“ напишано за обвинението на Микеланџело Антониони против Swinging London, „Blow-Up“. Yardbirds се појавија на екранот во филмот на Антониони, при што Бек ја уништува својата гитара на сцената „А ла Пит Таунсхенд“ на Who.

Прашањата за професионализмот и физичкото и емоционалното здравје го забрзаа излегувањето на Бек од Јардбрдс во 1966 година. (Под водство на Пејџ, групата ќе се претвори, со нови членови, во Лед Цепелин две години подоцна.) До почетокот на 1967 година, Бек го сними британскиот хит „Hi Ho Silver Lining“ – што тој речиси веднаш го отфрли – и формираше нова група со поранешниот вокал на Steampacket, Стјуарт, гитаристот кој стана басист Рон Вуд и тапанарот Мики Волер. Сешн пијанистката Ники Хопкинс исто така имаше истакната улога во студиото.

Фактуриран само за Бек, бурниот деби албум „Вистина“ (1968) беше моќна мешавина на хард рок, блуз и фолк што го обезбеди основниот отпечаток за надоаѓачкиот хеви метал. Неговиот наследник „Бек-Ола“ (1969), фактуриран на Џеф Бек Груп (со Тони Њуман кој го замени Волер) и со две крцкави обработки на Елвис Присли и жестоката инструментална „Рајс пудинг“, беше уште помоќен. Групата, без Стјуарт, го поддржа и Британскиот фолк Донован на неговиот рок-сингл „Барабајагал“. Но, чинот се покажа како нестабилна мешавина како Yardbirds, а Стјуарт и Вуд заминаа да се приклучат на Faces (реконфигурирано издание на мод групата Small Faces) во средината на ’69 година.

Jeff Beck’s acceptance speech at The Yardbird’s 1993 induction to the Rock n Roll Hall of Fame.

‘They kicked me out!’ pic.twitter.com/6NqAFgHd4W — I found this on Youtube… (@doule_tom) January 11, 2023

Откако Бек ја одби поканата да го замени Брајан Џонс во Ролинг Стоунс, фрактурата на черепот добиена во сообраќајна несреќа во декември 1969 година го стави на страна предложеното трио на гитаристот со Американците Богерт и Епис. На преминот на деценијата, гитаристот го основаше новото квинтет издание на Jeff Beck Group кое во голема мера се потпираше на џез-клавијатурата на Макс Мидлтон. Иако албумите на бендот „Rough and Ready“ (1971) и неговото истоимено издание од 1972 година имаа респектибилни резултати, тие во голема мера се сметаа за инфериорни во однос на плочите произведени од поставата Стјуарт-Вуд.

Ослободени од обврските кон Кактус, Богерт и Епис му се придружија на Бек за турнеите во 1972 година. Кон крајот на истата година составот е сведен на моќно трио Бек, Богерт и Епис.

Групата го издаде својот албум во 1973 година; достигнувајќи го бр. 12 во Соединетите држави, ја содржеше фантастичната изведба на „Superstition“, која за Бек ја напишана од неговиот автор, Стиви Вондер.

Бек потоа презеде стилски промени што повеќе или помалку ќе го дефинира неговиот пристап до крајот на неговата кариера. Разделувајќи се со Богерт и Епис пред да заврши вториот албум, тој го снима комплетно инструменталниот сет, „Blow by Blow“ (1975), со долгогодишниот продуцент на Битлси, Џорџ Мартин. Сесијата на квартетот, што ја покажа значителната виртуозност на лидерот, се искачи на 4-то место во Америка и на крајот беше сертифицирана за продажба од милион.

Мартин, исто така, го продуцираше инструменталното продолжение „Wired“ (1976), во кое настапија клавијатуристот Хамер и фјужн тапанарот Нарада Мајкл Волден; стигна до број 16 и ја преддоговори популарната турнеја Бек-Хамер. Гитаристот ја продолжи турнејата во Јапонија во 1978 година со состав кој го вклучуваше поранешниот басист на Return to Forever, Стенли Кларк. Хамер се врати за „There & Back“ (1980), уште еден инструментален сет кој го достигна 21. место.

Во текот на раните 80-ти, Бек се ограничи на концертните настапи. Тој се врати во студиото во 1985 година за „Флеш“, во голема мера инструментална колекција продуцирана делумно од Нил Роџерс од Chic; колекцијата го содржеше единствениот соло сингл на Бек, верзија бр. 48 на „People Get Ready“ на Impressions, која повторно го спои со Род Стјуарт. Сетот го произведе и неговиот прв добитник на Греми, рок инструменталот „Escape“.

Погоден од тинитус, Бек беше настрана неколку години. Тој го сними хард-рокот „Jeff Beck’s Guitar Shop“ (1989) со клавијатуристот Тони Хајмас и поранешниот тапанар на Френк Запа, Тери Боцио. Главно инструменталната колекција доби второ Греми во категоријата рок инструментали.

Неговата дискографија дополнително забави во 90-тите. По саундтракот „Куќата на Френки“ од 1992 година, Бек го издаде само „Crazy Legs“ (бр. 171, 1993 година), кој содржи нови рендери на репертоарот на Џин Винсент со водечки вокал од Мајк Санчез и жешката главна работа на Бек и „Who Else!“ (бр. 99, 1999), соработка со поранешната гитаристка на Мајкл Џексон, Џенифер Батен.

Ниту „You Had It Coming“ (бр. 110, 2001) ниту „Jeff“ (2003) што не стигнаа на топ листите, не беа голем комерцијален хит, но и двата наслови содржеа песни почестени од Recording Academy.

His technique unique. His imaginations apparently limitless. Jeff I will miss you along with your millions of fans. Jeff Beck Rest in Peace.https://t.co/4h1DfXXmWI — Jimmy Page (@JimmyPage) January 11, 2023

Добро прифатениот „Emotion & Commotion“ (2010) на Бек, неговиот прв албум по седум години, стана негово издание со највисоки места на топ листите во последните 35 години, искачувајќи се на 11-то место во земјата. На Греми следната година, оригиналниот „Hammerhead“ и изведбата на аријата на Пучини „Nessun Dorma“ добија награди како најдобра рок инструментална изведба и најдобра поп инструментална изведба, соодветно; гитаристот го однесе и трофејот за најдобра поп соработка за неговата работа на „Imagine“ на Хенкок со Индија.Ари.

Бек продолжи да оди на турнеи и да снима спорадично, но редовно, настапувајќи со необичен опсег на уметници, како што продолжи деценијата. Во 2011 година, тој доби почесни дипломи од два британски универзитети, при што Универзитетот за уметности во Лондон го призна неговиот „извонреден придонес во областа на музиката“. Во 2013 година тој изведе албум со основачот на Beach Boys Брајан Вилсон и му се придружи на турнејата со 18 настапи; Следната година тој тргна на соло турнеја низ Јапонија и ја придружуваше R&B пејачката Џос Стоун во Ројал Алберт Хол. Во 2016 година, тој го издаде последниот соло албум „Loud Hailer“, со пејачката Рози Боунс.

Неговата музичка соработка со Џони Деп започна во 2020 година со обработка на „Isolation“ на Џон Ленон, која беше објавена во април, веднаш по проширувањето на пандемијата на коронавирус. „Не очекувавме да го објавиме толку брзо, но со оглед на сите тешки денови и вистинската „изолација“ низ која минуваат луѓето во овие предизвикувачки времиња, решивме дека можеби сега е вистинското време да ве оставиме сите да го слушнете“, напиша Бек. во тогашната изјава.

Jeff Beck, among the most innovative of ’60s guitar heroes, has died. He was 78.https://t.co/WXuRlXCWXf pic.twitter.com/kg8bMmyU6G — Variety (@Variety) January 11, 2023

Неговата соработка со Деп продолжи, иако актерот беше во фокусот на судењето за клевета од висок профил против неговата поранешна сопруга Амбер Херд. Двајцата го издадоа албумот „18“ во јули 2022 година и тргнаа на турнеја во Северна Америка набргу откако судењето заврши во корист на Деп. Извештајот на Variety за октомвриското шоу во Њу Џерси забележа: „Бек изгледаше трогнат кога една жена извика: „Те сакам уште од Јардбрдс!“

Бек беше вклучен и на две песни од албумот „Patient Number 9“ на Ози Озборн, објавен кон крајот на јуни 2022 година, во насловната песна „Пациент број 9“ и „Илјада нијанси“. Иако беше темпераментна личност, Бек беше неоспорно еден од најголемите гитаристи на рок ерата, а неговото свирење остана иновативно, имагинативно и полно со изненадувања до самиот крај.

Со него беше втората сопруга Сандра, со која се ожени во 2005 година. (Вараети)