Движењето ЗНАМ упати честитки до Маѓар и неговата партија за победата на изборите во Унгарија

Движењето ЗНАМ за наша Македонија, упатува искрени честитки до Петар Маѓар по повод укажаната доверба од граѓаните, како и до партијата ТИСА за остварениот изборен резултат, стои во соопштението на ЗНАМ.

„Уверени сме дека билатералните односи помеѓу Република Македонија и Унгарија ќе продолжат да се развиваат со засилен интензитет, како и дека ќе се унапредат на уште повисоко ниво, водени од заедничките европски вредности, принципите на демократијата и меѓусебната поддршка.

Традиционалното пријателство меѓу двете држави претставува цврста основа за понатамошно продлабочување и унапредување на соработката и заеднички придонес кон стабилноста и просперитетот на регионот“, се вели во соопштението на ЗНАМ.