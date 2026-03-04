Двајца мажи ги нападнале сопругите во Скопје

04/03/2026 16:25

Два случаи на семејно насилство пријавени се претходното деноноќие, во полиција, при што е нотирано дека мажи ги нападнале своите сопруги, односно во едниот случај се работи за поранешна сопруга.

Вчера, во 10:30 часот во Полициската станица Кисела Вода, полициски службеници од СВР Скопје извршија службен разговор со А.К.(39) од Скопје, постапувајќи по претходна пријава дека на 03.03.2026 околу 23:30 часот во домот на подрачјето на Бит Пазар физички ја нападнал неговата 22-годишна сопруга. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.

Истиот ден, во 9 часот во Полициската станица Кисела Вода, полициски службеници од СВР Скопје извршија службен разговор со И.Б.(49) од Скопје, постапувајќи по претходна пријава дека на 01.03.2026 околу 19:30 часот во домот во скопско физички ја нападнал неговата 40-годишна поранешна сопруга. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава.

