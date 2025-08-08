Дваесет и четири години од загинувањето на армиските резервисти кај Карпалак

08/08/2025 07:10

Во Прилеп и во месноста Карпалак денеска ќе бидат одбележани 24 години од загинувањето на армиските резервисти: Сашо Китаноски, Нане Наумоски, Бранко Секулоски, Марко Деспотоски, Ердован Шабаноски, Љубе Грујоски, Дарко Вељаноски, Веби Рушитоски, Горан Миноски и Пеце Секулоски.

Повеќе делегации ќе ги посетат вечните почивалишта на загинатите, во Прилеп и населените места, а ќе биде посетена и месноста Карпалак каде на 8 август 2001 година во заседа загинаа 10-те прилепски бранители, кога беше нападнат армискиот конвој.

Делегација на Собранието во состав Биљана Кузманоска, Пеце Милевски и Миле Талевски, ќе положи цвеќе пред комплексот Карпалак во центарот на Прилеп.

Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија денеска ќе ја одбележат 21-годишнината од загинувањето на армиските припадници кај месноста Карпалак.

Во Прилеп вчера почна одбележувањето на 24-годишнината од загинувањето на прилепските армиски резервисти кај Карпалак, со поклон пред спомен-обележјето во кругот на касарната „Мирче Ацев“.

Потполковникот Сашко Палески, командант на гарнизонот „Мирче Ацев“ во Прилеп истакна дека спомените за загинатите ќе се чуваат, со порака – никогаш да не се повтори.

Почит на загинатите пред спомен-обележјето во касарната оддадоа повеќе делегации, како и семејствата на загинатите и здруженија на бранителите.

 

Во чест на загинатите бранители, вчера беше посетен нивниот споменик во прилепското село Лениште и манастирот „Света Петка“ каде се одржа вечерна богослужба.

На 8 август 2001 година, за време на конфликтот, кај месноста Карпалак, на патот Скопје – Тетово, армискиот конвој беше нападнат од заседа. Животот го загубија десет резервисти на Армијата.

Поврзани содржини

Топлотен бран од денес до 13 август – препораки за заштита од високите температури
Сончево и топло до 37 степени
Корисници од дел од Аеродром без вода поради дефект на ул. „Руди Чајавец“
352 лица ја завршија обуката за пожарникари, утре ќе потпишат договори за работа
Нефункционален аква парк, објекти и дотраена опрема утврдиле ревизорите во СЦ „Борис Трајковски“
Македонскиот производител на оружје ATS Group не штеди пари за лобисти блиски до Трамп
Зголемени температури во следните неколку дена, да се почитуваат општите препораки за заштита на здравјето
Активен пожарот во село Неготино во Врапчиште, под контрола пожарот во валандовско Јосифово

Најчитани