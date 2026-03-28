Два ракометни суперлигашки дуела во Скопје

28/03/2026 12:04

По паузата поради ЕХФ неделата и настапот на репрезентацијата ракометните суперлигаши со натпреварите од 3.коло од плеј офот го продолжуваат првенството. Сите три натпревари од оваа рунда ќе се играат во Скопје, но два се попладнево, а дербито во четврток.

Во 18 часот е почетокот на дуелите Алкалоид – Тиквеш и Бутел – Еурофарм Пелистер, додека дербито Вардар – Охрид се игра во четврток (2.април) поради настапот на охриѓани во ЕХФ Европскиот куп против грчки Олимпијакос.

Во плеј аут лигата вчера се одигра првиот натпревар од 3.коло, а Прилеп победи на гостувањето кај Струга со 31:25. Попладнево играат Радовиш – Пролет (почеток 17 часот) и МРК Куманово – Еурофарм Пелистер 2 (19 часот).

Од ракометните настани попладнево од 15 часот во салата Автокоманда се игра и дербито од Првата лига меѓу Мулти Есенс и Младост од Богданци. Во директен дуел овие екипи решаваат за првото место во лигата. 

Тајгер Вудс во затвор, уапсен е под сомнение за возење под дејство на алкохол по сообраќајна несреќа во Флорида
Лудница во Словенија: Ника Превц прелета фантастични 242,5 метри и постави светски рекорд
Клоп: Салах е еден од најдобрите фудбалери на сите времиња
Линдзи Вон ги покажа хируршките завои во луксузна тоалета за „Венити фер“
БиХ и Чешка по изведување пенали до финале на баражот за СП 2026
Седлоски: Сè се случи неверојатно брзо
Слабо второ полувреме на македонските фудбалери за убедлив триумф на Данска во баражот
Македонските ракометари во група со Шведска, Грција, Луксембург во квалификациите за ЕП 2028

