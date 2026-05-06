Два милиони седишта во авиокомпаниите се откажани поради зголемувањето на цените на горивата

Поради наглиот пораст на цените на млазното гориво поради конфликтот на Блискиот Исток, авиокомпаниите ширум светот откажаа околу 13.000 летови закажани за мај, што значи дека два милиони седишта се отстранети од нивните распореди. Податоците од аналитичката фирма Cirium покажуваат дека авиокомпаниите ги прилагодуваат своите операции на новите пазарни услови, пишува Гардијан.

Иако откажувањата претставуваат помалку од 2% од глобалниот воздушен капацитет, при што лондонскиот аеродром Хитроу бележи нето намалување од само 111 летови, расте загриженоста дека долгорочните проблеми со снабдувањето со гориво би можеле да доведат до понатамошни откажувања во текот на летото.

Затоа, на британските авиокомпании им беше сигнализирано во текот на викендот дека би можеле да им се даде поголема флексибилност за поврзување летови на популарни рути доколку е потребно. Намалувањето на два милиони седишта дојде делумно преку целосно откажување на летовите, а делумно со користење на помали авиони на постојните рути.

Најголемите падови на бројот на летови беа забележани во Истанбул и Минхен, каде што Туркиш ерлајнс и германскиот национален авиопревозник Луфтханза спроведоа драстични намалувања. Луфтханза откажа 20.000 кратки летови што ги управува нејзината подружница СитиЛајн.

Цената на горивото за авиони се зголеми повеќе од двојно по нападот на САД и Израел врз Иран и затворањето на Ормутскиот теснец. Сепак, повеќето големи авиокомпании за кратки летови што работат од Велика Британија се добро заштитени од ценовни ризици, што значи дека не очекуваат моментално зголемување на трошоците.

ИзиЏет и Виз Ер објавија дека ќе ги извршуваат своите летни распореди во целост, и покрај притисокот врз необезбедениот дел од трошоците за гориво. Авиоиндустријата вели дека во моментов нема недостиг, бидејќи залихите обично може да се предвидат шест недели однапред.

Сепак, меѓународните агенции предвидуваат дека Европа би можела да се соочи со недостиг на гориво за авиони ако војната на Блискиот Исток продолжи да ги нарушува залихите. Аналитичарите на Голдман Сакс во белешката во понеделник изјавија дека Велика Британија е најизложена бидејќи е најголемиот нето увозник на гориво за авиони во Европа, со ниски залихи, голема зависност од увоз и намален домашен капацитет за рафинирање.

Тие рекоа дека залихите во Велика Британија би можеле да паднат на „критично ниски нивоа, зголемувајќи ја веројатноста за воведување мерки за рационирање“. Британската влада изјави за време на викендот дека би можела да преземе превентивни мерки за да избегне прекини за патниците во текот на летото.

Ова вклучува спојување на летови на линии каде што има повеќе поаѓања до истата дестинација во истиот ден. Исто така, ќе се олабават правилата за термини „искористи-или-изгуби“, кои им овозможуваат на авиокомпаниите да откажуваат летови со помалку продадени билети без да ризикуваат губење на вредни права за тие летови во следната сезона.

Министрите јасно ставија до знаење дека летовите можат да се откажат и за да се спречи трошење гориво на летови со речиси празни авиони.

Министерката за транспорт Хајди Александар, која ги преговараше мерките со авијациската индустрија, рече дека „нема непосредни проблеми со снабдувањето“, но дека владата „веќе се подготвува сега да обезбеди семејствата да имаат долгорочна безбедност и да избегнат непотребни прекини на портите за качување ова лето“.

Како дел од планот за вонредни состојби, од рафинериите во Велика Британија беше побарано да го максимизираат производството на гориво за авиони. Сепак, министрите ги отфрлија барањата на индустријата за намалување на даноците и олабавување на прописите за животна средина и бучава.