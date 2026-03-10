Дубаи преплавен од миленичиња, сопствениците избегаа и ги оставија

Иселениците што бегаат од Дубаи ги напуштаат своите домашни миленици додека брзаат да ја напуштат земјата од Заливот, велат ветеринарите.Некои луѓе брзаат да излезат откако иранските ракети погодија локации во Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) по бомбардирањето на Иран од страна на САД и Израел.

Околу 14.000 Британци веќе контактирале со Министерството за надворешни работи за да ја напуштат земјата, а Владата сега предупредува против сите патувања во регионот освен неопходните. Но, додека земјите воведоа летови за враќање на своите заглавени државјани, некои иселеници што живеат во ОАЕ ги напуштаат своите миленици поради ограничувања за патување или трошоци за преместување.

Ветеринарите во Дубаи велат дека гледаат голем број мачки и кучиња што се оставени на улиците додека нивните сопственици бегаат. Други известуваат дека сопствениците се распрашале за еутаназија на нивните миленици.

K9 Friends Dubai, група за повторно вдомување кучиња, објави на социјалните медиуми дека е „преоптоварена со бројот на повици за напуштени кученца или сопственици што сакаат да ги остават милениците зад себе“.

Адити Гури, сопственичка на The Barking Lot, услуга за сместување на миленици во Дубаи, за The Telegraph изјави: „Засолништата се преполни во моментов и прават сè што можат – ние се трудиме да останеме што е можно пофлексибилни затоа што разбираме дека ова се тешки времиња“.

Волонтерите во центрите за спасување животни пријавија стотици повеќе напуштени миленици од вообичаеното, што ги остава засолништата на работ на распаѓање, а некои сега не се во можност да се грижат за сите животни. Еден волонтер, кој сакаше да остане анонимен, рече: „Видов околу 200 објави досега, на WhatsApp групи и Facebook групи – кучиња се пронајдени напуштени на улиците, врзани за столбови и оставени без сопственици.

„Некои ветеринари дури потврдија дека сопствениците доаѓаат да еутаназираат здрави миленици затоа што не сакаат да се справуваат со трошоци за преместување или документација.

„Тука не постои соодветен, голем систем за засолништа што може да се справи со ова – малкуте места што постојат се секогаш полни… во просек, јас лично добивам околу пет пораки дневно од луѓе кои велат дека си заминуваат и дека ќе го остават своето милениче на улица ако никој не го земе.“

Волонтерите во центрите за спасување животни во Дубаи пријавија многу повеќе напуштени миленици од вообичаеното. Постојат извештаи за животни кои се оставени да умрат во пустината откако жителите кои се обиделе да го напуштат регионот преку Оман биле спречени да ги пренесат преку границата со ОАЕ.

Една жителка во Ал Аин пронашла мачка и четири мачиња кои биле оставени во кафез на нејзиниот праг, со белешка од нивната сопственичка во која објаснува дека не можат да ги земат своите миленици со себе додека бегаат. Сите мачки се во добра здравствена состојба и сега се достапни за згрижување во областа.

Низ ОАЕ, центрите за спасување животни и ветеринарите споделуваат слики од преполни засолништа и напуштени миленици. Една слика споделена на Фејсбук покажува куче врзано за столб за улично осветлување во Ал-Нахда, Дубаи, наводно оставено таму во саботата на почетокот на војната, а нејзиниот сопственик не се наоѓа никаде. Еден жител оттогаш го примил животното додека не се најде постојан дом.

„Воени шепи“, добротворна организација која ги поддржува животните во време на конфликт, го опиша како несфатливо тоа што богата земја како ОАЕ може да доживее такво ниво на напуштање.Луиз Хасти, раководителка на „Воени шепи“, вели дека нема изговор за напуштање на кучиња и мачки, како она на оваа слика, на начинот на кој тие го сториле тоа. Според неа тоа не е проблем само таму и се случува и низ Ирак и Украина… „Некои луѓе едноставно не ги гледаат домашните миленици на начин на кој ние ги гледаме.Напуштање на домашните миленици на границата или на улиците, дури и не оставање кај ветеринарот – навистина нема изговор за тоа, Дубаи е богата земја“, рече таа.

Таа моментално е заглавена во Ирак поради тековниот конфликт на Блискиот Исток, но за разлика од однесувањето забележано во Дубаи, рече дека ќе остане со своите спасени животни „додека не се сруши покривот“.Таа ја повика владата на ОАЕ да направи повеќе за да ги заштити животните и да обезбеди дека домашните миленици ќе останат заштитени во текот на кризата.