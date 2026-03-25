Државниот секретар во Италија поднесе оставка поради неговиот удел во ресторан поврзан со мафијата

Државниот секретар во италијанското Министерство за правда Андреа Делмастро поднесе оставка откако беше откриено дека имал удел во ресторан поврзан со мафијата. Неговото заминување е една од двете оставки вчера во владата на премиерката Џорџија Мелони, откако судската реформа беше отфрлена на референдумот.

Делмастро, член на партијата „Браќа на Италија“, поседувал удел во римски ресторан заедно со ќерката на човек осуден за врски со Камора, мафијашка група со седиште во Неапол. Тој рече дека го продал својот удел штом дознал дека таткото на неговиот 18-годишен деловен партнер, Андреа Карочија, е поврзан со организацијата.

Но, подоцна се појави фотографија од 2023 година од него заедно со Карокио, што сугерира дека добро се познавале. Исто така, беше откриено дека тој не го пријавил својот удел во парламентот. „Секогаш се борев против криминалот и постигнував конкретни, важни резултати“, рече Делмастро.

„Иако не направив ништо нелегално, направив грешка во проценката, која ја исправив веднаш штом станав свесен за ситуацијата. Ја преземам одговорноста за тоа“, додаде тој.

Мелони ја повикува министерката за туризам да поднесе оставка

Заедно со Делмастро, оставка поднесе и шефицата на кабинетот на Министерството за правда, Џузи Бартолоци. Бартолоци се повлече откако предизвика контроверзии повикувајќи ги гласачите да ја поддржат реформата, за Италија да може да се „ослободи“ од судството што таа го опиша како „стрелачки вод“.

Оставките доаѓаат во време на политички превирања откако референдумот за реформа на судството во Италија не успеа, што беше првиот значаен пораз за Мелони и нејзината десничарска коалиција. Мелони ги прифати оставките на двајцата функционери и ја повика министерката за туризам Даниела Сантанче да поднесе оставка.

Сантанче се соочува со судење по обвинение за лажно финансиско известување поврзано со издавачка група што претходно ја поседуваше. И покрај повиците за нејзина оставка, таа досега одбива да си замине и уживаше поддршка од премиерот.

Овој потег сугерира дека Мелони се обидува да ја врати контролата, да ја ограничи политичката штета и да покаже дека сè уште може да дејствува решително откако гласачите ги отфрлија клучните реформи. Мелони и министерот за правда Карло Нордио досега се спротивставуваат на повиците да си поднесат оставка откако 54 проценти од Италијанците гласаа против предлогот за модернизација на судството.