Домаќинот остана без прв голман! Го враќаат 40-годишниот „лудак“ за Светското првенство

11/03/2026 14:52

Еден од домаќините на Светското првенство, мексиканската репрезентација, остана без својот прв голман Луис Малагон.

Тој ја скина ахиловата тетива во 20-тата минута од вечерашниот натпревар од Купот на шампионите на КОНКАКАФ против Филаделфија Јунион и нема да може да игра на Светското првенство.

Ова е огромен удар за Мексиканците, за кои Малагон беше една од нивните главни надежи. Локалните медиуми сега шпекулираат дека 40-годишниот Гилермо Очоа, кој би играл на своето петто Светско првенство, би можел да го замени на Светското првенство.

Легендарниот Мексиканец, кој со години го воодушевува светот со своите луди одбрани на Светските првенства, особено во 2014 година во Бразил, моментално игра за АЕЛ Лимасол на Кипар. Очоа последен пат беше дел од националниот тим на Голд Купот ова лето, но седеше на клупата.

Тој не беше повикан за серијата пријателски натпревари на мексиканската репрезентација, но сега би можел да биде во составот за пријателските натпревари против Португалија и Белгија, што ги воодушеви Мексиканците.

