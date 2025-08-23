Долф Лундгрен се појави во јавноста по закрепнување од ракот

Долф Лундгрен, ѕвездата од „Роки“ и други акциони филмови, и неговата сопруга Ема Крокдал уживаа во ретка прошетка по неговото закрепнување од рак.

Лундгрен, 67, и Крокдал, 29, беа забележани како шетаат по улиците на Лос Анџелес оваа недела, според фотографиите добиени од „Дејли меил“ во петок, 22 август. Актерот од „Роки IV“ носеше бели чинос панталони и кошула од шамбре. Крокдал носеше сино-бела пругаста блуза и темни шорцеви.

Парот последен пат беше виден во март додека уживаа во прошетка со ќерките на Лундгрен, 29-годишната Ида и 23-годишната Грета. (Лундгрен ги има двете деца со поранешната сопруга Анет Квиберг.)

Семејството помина квалитетно време заедно на ручек во „Авра“ во Беверли Хилс.

Лундгрен и Крокдал се свршија во јуни 2020 година и се венчаа три години подоцна во Миконос, Грција.

„Одлучивме да ја прославиме нашата љубов со тоа што ќе се венчаме во нашата вила на Миконос со семејството и неколку блиски пријатели“, изјави двојката во изјава за People во јуни 2023 година. „Со Ковид и долг пат на предизвикувачки медицински третмани, мораше многу пати да ги туркаме нашите планови за брак. Сметавме дека конечно е вистинското време да ја прославиме љубовта, животот и среќата – во земјата на боговите.“

Неодамнешното излегување на Лундгрен доаѓа девет месеци откако откри дека е без рак по операцијата.

„Еве ме на UCLA. [Ме] очекувам да влезам и да се ослободам од тој последен мртов тумор. Бидејќи повеќе нема клетки на рак во моето тело, тогаш претпоставувам дека ќе бидам без рак, па со нетрпение го очекувам овој зафат“, рече тој во видео на Инстаграм од декември 2024 година. „Беше тешко патување и навистина ме научи како да живеам во моментот и да уживам во секој момент од животот. Тоа е единствениот начин да се продолжи.“

Во 2023 година, Лундгрен отворено зборуваше за својата приватна борба со ракот. На актерот му беше отстранет тумор на бубрег во 2015 година. Пет години подоцна, лекарите открија дополнителни тумори.

„Ова е само прв пат да зборувам за тоа. Значи, ако можете да го спасите животот на една личност која била во мојата ситуација, тогаш вреди, сигурно“, рече Лундгрен во интервју од мај 2023 година за „In Depth With Graham Bensinger“. „Правев скенирања на секои шест месеци. Потоа го правите тоа секоја година и беше во ред пет години. Во 2020 година, се вратив во Шведска и имав некаков вид на киселински рефлукс. Па направив магнетна резонанца и открија дека има уште неколку тумори околу таа област.“

Лундгрен откри дека докторот му рекол дека има „две или три години“ живот.

„Мислев дека е сигурно. Некако го гледате вашиот живот и си велите: „Имав одличен живот“. Имав навистина одличен живот“, продолжи тој. „Веќе проживеав како пет животи во еден со сè што сум направил.“