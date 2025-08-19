Доларот зајакна

На девизните пазари вредноста на доларот во однос на кошничката на валути се зголеми.

Индексот на доларот, кој ја покажува вредноста на американскиот долар во однос на другите шест најважни светски валути, утрово е околу 98,12 поени, додека вчера во ова време беше 97,85 поени.

Во исто време, цената на еврото се лизна од вчерашните 1,1705 на 1,1670 долари.

Американската валута зајакна во однос на јапонската, па курсот на доларот достигна 147,85 јени, додека вчера во ова време беше 147,45 јени.

Цените на нафтата, од друга страна, паднаа по вчерашниот пораст. На лондонскиот пазар, цената на барелот се лизна утрово за 0,65 проценти, на 66,15 долари, додека на американскиот пазар, цената на барелот се намали за 0,73 проценти, на 62,95 долари.

Азиските берзи се тргуваа претпазливо во вторникот, па индексите не регистрираа големи промени, додека инвеститорите ги следеа случувањата по средбата меѓу претседателите на САД и Украина, Доналд Трамп и Володимир Зеленски, за преговорите со Русија.

Индексот MSCI на акциите од Азиско-пацифичкиот регион се намали за 0,2 проценти во 7:00 часот наутро, губејќи дел од вчерашните добивки.

Во исто време, цените на акциите во Индија, Хонг Конг и Шангај се зголемија помеѓу 0,2 и 0,4 проценти, додека во Јапонија, Јужна Кореја и Австралија паднаа помеѓу 0,1 и 0,8 проценти.

Азиските берзи тргуваа претпазливо, како и Вол Стрит претходниот ден, кога Dow Jones изгуби 0,08 проценти, а S&P 500 изгуби 0,01 процент. Индексот Nasdaq, од друга страна, зајакна за 0,03 проценти.

Инвеститорите ги следат случувањата по средбата меѓу американскиот и рускиот претседател Доналд Трамп и Владимир Путин за Украина минатиот петок во Алјаска.

Во понеделникот, Трамп разговараше со украинскиот претседател Зеленски и лидерите на Европската Унија во Вашингтон за мировните предлози.

Трамп синоќа објави дека започнале подготовките за средбата меѓу Путин и Зеленски, по која ќе следи трилатерален состанок на кој ќе учествува и Трамп.

Трамп, исто така, рече дека на состанокот се разговарало за безбедносните гаранции за Украина, кои ќе ги обезбеди Европа во координација со САД.

Како резултат на тоа, европските индекси на фјучерси малку пораснаа утрово. Eurostoxx 50 е во пораст за 0,3 проценти, германскиот DAX е во пораст за 0,2 проценти, а британскиот FTSE е во пораст за 0,3 проценти.