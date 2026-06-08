Доларот зајакна, каматните стапки ќе растат

Вредноста на доларот во однос на кошничката валути значително се зголеми минатата недела, бидејќи добрите податоци од американскиот пазар на трудот ги поддржаа очекувањата дека Федералните резерви ќе ги зголемат каматните стапки до крајот на годината.

Индексот на доларот, кој ја мери вредноста на американскиот долар во однос на шесте главни светски валути, порасна за 1,3 проценти минатата недела, на 100,07 поени.

Во исто време, еврото падна за 1,4 проценти, на 1,1520 долари.

Американската валута зајакна и во однос на јапонскиот јен, за 0,7 проценти, така што доларот достигна 160,29 јени.

Зајакнувањето на доларот во голема мера се должи на подобрите од очекуваните податоци од американскиот пазар на трудот.

Во петокот беше објавено дека бројот на вработени лица се зголемил за 172.000 во мај, речиси двојно повеќе отколку што проценуваа аналитичарите, при што стапката на невработеност остана непроменета на 4,3 проценти.

Овие податоци покажуваат дека американскиот пазар на труд е во добра состојба, но исто така дека нема потреба централната банка на САД да ги намалува каматните стапки.

Напротив, бидејќи кризата на Блискиот Исток ги држи цените на нафтата на покачено ниво, инфлацијата расте во последните месеци, па затоа Федералните резерви веројатно ќе мора да ги зголемат каматните стапки на крајот од годината, што би го забавило економскиот раст.