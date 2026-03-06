Дојави за бомби во БиХ и Црна Гора. Евакуирани трговски центри и кулата „Аваз Твист“

Полициските служби во БиХ и Црна Гора спроведуваат итни проверки по пријавите за наводно поставени експлозивни направи во неколку згради, вклучувајќи ги трговските центри во Подгорица и кулата „Аваз Твист“ во Сараево, пренесува Анадолу.

Полициската управа презема итни мерки откако црногорските медиуми добија извештај преку е-пошта за наводно поставени експлозивни направи во трговските центри „Биг Фешн“ и „Сити Мол“ во Подгорица.

Полицијата објави дека службениците реагирале веднаш по добивањето на информациите и започнале проверки на терен.

„Службениците на Полициската управа веднаш постапиле по горенаведената пријава и преземаат итни мерки и дејствија во врска со горенаведеното“, се наведува во соопштението за медиумите.

За случајот е информирано и надлежното Основно државно обвинителство во Подгорица, кое го следи понатамошниот тек на активностите.

Како што наведува полицијата, паралелно со проверките на локациите, се врши и идентификација на лицето кое ги испратило спорните е-пораки.

Полицијата соопшти дека јавноста ќе биде навремено информирана за резултатите од преземените активности.

Евакуација на кулата „Аваз Твист“

Дневни аваз објави дека во Сараево е примена и пријава за поставена бомба во кулата „Аваз Твист“.

Полициски екипи веднаш излегоа на местото на настанот за да извршат итен увид на објектот.

Целата зграда со 35 ката беше блокирана, а од безбедносни причини беше спроведена целосна евакуација. Сите работници, вработени и персонал кои во тој момент беа во зградата мораа да ја напуштат кулата.

Оперативниот центар на Министерството за внатрешни работи на кантонот Сараево потврди дека полицајците се на местото на настанот и дека е во тек увид.

Полициските службеници во моментов го обезбедуваат поширокиот простор околу зградата, додека специјализирани екипи темелно го проверуваат просторот за да утврдат дали постои реална опасност.