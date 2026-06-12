НАТО ќе го намали бројот на војници во Косово

НАТО постепено ќе ја прилагодува големината на својата мировна мисија во Косово, која е во сила од 1999 година, во текот на следната година, како што безбедносната ситуација во земјата станува постабилна.

„НАТО и КФОР се целосно посветени на безбедноста и сигурноста на Косово“, рече генералот на воздухопловните сили на САД, Алексус Г. Гринкевич, врховен командант на сојузничките сили за Европа (SACEUR).

„Оваа посветеност резултираше со поголема стабилност бидејќи безбедносните организации во Косово станаа поспособни. Сегашните услови даваат можност за понатамошно оптимизирање на големината и распоредувањето на силите на КФОР“, додаде тој.

Се очекува намалувањето на бројот на војниците да ги следи националните циклуси на ротација од сега до следната година, соопшти НАТО.

Промените ќе бидат постепени и во согласност со условите на теренот, и би можеле да се поништат доколку е потребно, соопшти НАТО.