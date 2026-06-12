Забрането капењето во Пефкохори, истекла канализација

12/06/2026 08:04

Општина Касандра воведе привремена забрана за капење на локацијата „Акротири“ во населбата Пефкохори поради истекување на канализација предизвикано од пукање на цевковод.

Како што пренесе Прототема, општинските служби веднаш реагирале и почнале со санација, а истекувањето набрзо било запрено, по што биле спроведени активности за чистење и дезинфекција на подрачјето. Надлежните служби, вклучувајќи ја и дирекцијата за јавно здравје и Центарот за унапредување на животната средина на регионалната единица Халкидики, се известени со цел спроведување на земање примероци и лабораториски анализи.

Со одлука на заменик-гувернерот на Халкидики, забраната за капење е воведена во зона од 200 метри од двете страни на местото на истекувањето и ќе остане во сила сè до завршување на испитувањата на квалитетот на водата и проценката на резултатите.

Општина Касандра наведе дека се преземени сите неопходни мерки и оти ситуацијата континуирано се следи во соработка со надлежните служби.

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