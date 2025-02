Ди Каприо стана амбасадор на „Ролекс“

Долгогодишното усогласување на Rolex со киното се протега на неговото спонзорство на наградите Оскар од 2017 година и неговиот статус како поддржувач наAcademy Museum of Motion Pictures – а сега брендот за луксузни часовници го пречека Леонардо ди Каприо во семејството на Rolex.

Оскаровецот во вторникот беше прогласен за најновиот Rolex „Testimonee“, ознаката на брендот за часовници за нејзиниот клуб на амбасадори на брендови. Во соопштението на страницата на Rolex, брендот со седиште во Женева го нарече Ди Каприо како „холивудска икона и шампион за клима… познат по неговите трансформативни изведби и неговото неуморно застапување за еколошки проблеми“.

Познат по развивањето односи со „Testimonee“ кои ги прифаќаат глобалните интереси и причини често надвор од нивните избрани професии, Rolex стави акцент на еколошките заложби на Ди Каприо во својата објава, укажувајќи на основањето на Фондацијата Леонардо ди Каприо од страна на актерот во 1998 година, непрофитна организација посветена на одржливите напори за заштита на дивиот свет. „Тој продуцираше бројни документарни филмови како „Before the Flood“ (2016) и „Ice on Fire“ (2019 година), кои ја истакнуваат итноста на еколошките активности“, продолжува најавата. „Ди Каприо служи и како гласник на мирот на Обединетите нации, користејќи ја својата платформа за справување со климатските промени на глобалните самити и директно поддржувајќи различни проекти за зачувување ширум светот“. Во последниве години, Ди Каприо, исто така, ја даде својата поддршка за одржливоста во заедницата на часовници, вклучувајќи го и партнерството во 2023 година со швајцарскиот производител на часовници ID Genève.

И покрај тоа што Rolex има тенденција да избегнува распрскани најави, љубителите на часовникот со орелови очи беа упатени во новооткриениот статус на Ди Каприо како амбасадор кога брендот на часовници ја објави својата најнова кампања „“Reach for the Crown” “, во која се појавуваат ѕвездата на Титаник, Големиот Гетсби и The Revenant не еднаш, туку двапати, вклучувајќи го и едноминутното видео од последниот момент. Кампањата ќе се емитува за време на доделувањето на Оскарите во недела во 2025 година; втора реклама за Rolex ќе го нагласи „Rolex + Cinema“ и ќе се емитува непосредно пред прогласувањето на добитникот на Оскар за најдобар режисер.

Меѓу амбасадорите поврзани со уметноста, Ди Каприо му се придружува на Џејмс Камерон, чија работа како истражувач на длабочините на океанот го потенцираше Ролекс откако беше прогласен за амбасадор во 2012 година, и Мартин Скорсезе, чија страст за правење филмови и за зачувување на уметноста на кинематографијата беше во фокусот на неговиот статус како амбасадор од 2017 година. Тој беше дел и од Rolex Mentor & Protégé Arts Initiative, тековна програма која ги спојува реномирани уметници со млади креативци.