Девојчето и момчето од култната фотографија со Бекам се венчаа и конечно го прославија својот прв трофеј

Еден од најдобрите напаѓачи на денешницата, Хари Кејн, го прослави освојувањето на својот прв трофеј по освојувањето на титулата во Германија, а цело време покрај него беше неговата сопруга Кејти Гудленд.

Љубовната приказна на Кејти Гудленд и Хари Кејн е навистина единствена. Всушност, трае многу подолго од последните шест години во кои Хари и Кејти се во брак, од кои им се родија четири деца.

Сопругата на Хари, Кејти, е со својот животен партнер засекогаш. Во 2005 година, тогаш најголемата икона на англискиот фудбал, Дејвид Бекам, имаше можност да се фотографира со деца.

Станува збор за дружење на отворањето на Академијата Бекам. Покрај Бекам позираа Кејти и Хари, одлични локални пријатели од детството, чија приказна кулминираше со брак 14 години подоцна.

Кејти беше покрај Хари во текот на сите „пеколни“ години борба за трофеи. Иако постигна 450 професионални голови, беше најдобар стрелец во сите натпреварувања во кои играше (Светско првенство, Европско првенство, Лига на шампиони, Бундеслига и Премиер лига), тој никогаш не освои тимски трофеј.

Неговиот пријател од детството и идна сопруга поминале низ секој индивидуален успех со Хари, заедно страдале низ порази и сезони без трофеи.

Таа ја чувствуваше болката од секој пораз, понекогаш дури и повеќе од самиот Хари, како во моментот кога Кејн го загуби финалето на Евро 2020 од Италија кога беше снимена како плаче на трибините.

По сите тие години, Хари Кејн го крена својот прв трофеј за германскиот шампион со Баерн минатиот викенд, а Кејти беше покрај него, славејќи со ист жар како што некогаш тагуваше.

When an 11-year-old Harry Kane was pictured with David Beckham at the launch of his academy in 2005.

Also in the photo is Katie Goodland, now Harry's wife and mother of their four children 😮👏 pic.twitter.com/RrEz4RO77v

— ESPN UK (@ESPNUK) May 2, 2025