Дешамп ја напушта Франција за Реал Мадрид?

Годинешното Светско првенство ќе биде последното за Дидие Дешамп како селектор на Франција, со што ќе заврши неговото извонредно 14-годишно владеење. Неговиот следен трансфер би можел да биде во Реал Мадрид, кој го номинираше за свој нов селектор.

Дешамп го освои Светското првенство во 2018 година со Франција и стигна до финалето во 2022 година. Тој во јануари минатата година објави дека Светското првенство во 2026 година во САД, Канада и Мексико ќе биде негово последно како селектор. Сепак, тој нема планови да се пензионира и е отворен за враќање во клупскиот фудбал.

Неизвесна иднина во Реал Мадрид

Тренерска позиција наскоро би можела да стане достапна во мадридскиот клуб. Чаби Алонсо го напушти клубот во јануари и беше заменет од поранешниот играч Алваро Арбелоа, но резултатите под негово водство не беа убедливи. „Кралскиот клуб“ е на работ на испаѓање од Лигата на шампионите, а исто така заостанува и во трката за шпанското првенство.

Според „РМЦ Спорт“, Дешамп е еден од главните кандидати да го наследи Арбелоа на крајот од сезоната. Реал Мадрид го цени поради неговите лидерски вештини, искуството во освојувањето на големи натпреварувања и добрите односи со француските репрезентативци во клубот – Килијан Мбапе, Орелиен Чуамени и Едуардо Камавинга.

Покрај Реал Мадрид, и други европски клубови, како и клубови од Саудиска Арабија, покажаа интерес за Дешамп.