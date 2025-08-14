Дензел Вашингтон вели „Не ме интересираат Оскарите“ и „Не ми е гајле“ за нив: „Нема да ми користат“ кога ќе умрам

Дензел Вашингтон има девет номинации за Оскар и два освоени Оскари (најдобар спореден глумец за „Слава“ и најдобар глумец за „Ден на обука“), но тој не им придава никаква вредност на таквите пресвртници во кариерата. Зборувајќи за „Jake’s Takes“ на неговата прес-турнеја за најновиот филм “Highest 2 Lowest”, Вашингтон рече дека ниедна актерска одлука што ја носи во својата кариера нема врска со освојувањето награди.

„Не го правам тоа за Оскарите. Не ми е гајле за такви работи“, рече Вашингтон. „Долго време сум во ова, и имало моменти кога сум победувал, а не требало да победам, а потоа не сум победил, а требало да победам. Човекот ја дава наградата. Бог ја дава наградата.“

Вашингтон продолжи: „Не сум толку заинтересиран за Оскарите. Луѓето ме прашуваат: „Каде да го чувам?“ Па, до другиот. Не се фалам! Само ви кажувам како се чувствувам во врска со тоа. На мојот последен ден, [Оскарите] нема да ми направат ни малку добро.“

Само порано оваа година, Вашингтон се сметаше за оштетен за Оскар откако не успеа да добие номинација за најдобар спореден актер за „Гладијатор 2“. Не дека на Вашингтон му беше грижа. Како што саркастично изјави за „Њујорк тајмс“ кога го прашаа за тоа: „Се шегуваш ли? Аууу. О, толку сум вознемирен. Среќен сум за сè што направив и задоволен сум од се она што го правам.“

Долго време мантра на Вашингтон беше да не се зафаќа со награди. Неговиот колега од „Ден за обука“, Итан Хоук, се појави во емисијата на Макс „Кој зборува со Крис Волас?“ минатата година и се сети како Вашингтон се наведнува кон него кога Хоук ја изгуби наградата за најдобар спореден глумец на вечерта на доделувањето на Оскарите за да му каже: „Подобро е што не победи. Губењето беше подобро.“

„Не сакаш награда за да го подобриш својот статус. Сакаш да го подобриш статусот на наградата. Така размислува тој“, рече Хоук за советот на Вашингтон во моментот. „За тоа зборувам играјќи со Бејб Рут. Наградата Оскар има поголема моќ, бидејќи Дензел има неколку. Не го воздигна тоа кој беше тој.“

“Highest 2 Lowest” се прикажува во одредени кина на 15 август од A24 и Apple Studios. Филмот ќе биде достапен за стримување на Apple TV+ почнувајќи од 5 септември. (Варајати)