Дел од Бразил е отсечен од остатокот од светот – поплавите го прекинаа снабдувањето со струја

Бројот на жртвите во големите поплави на југот на Бразил достигна сто, соопшти локалната агенција за цивилна одбрана. Службите за итни случаи, исто така, продолжуваат да трагаат по десетици илјади луѓе кои се исчезнати.

Речиси 400 општини се погодени од екстремни поплави поради обилните дождови кои ја поплавија бразилската држава Рио Гранде до Сул.

Поплавите принудија повеќе од 160.000 да ги напуштат своите домови, а голем дел од југот и понатаму е изложен на висок ризик од дополнителни поплави.

Метеоролошките служби најавија нови врнежи во наредните денови, но без разлика што не се очекуваат значителни нови врнежи од дожд, водостојот сепак ќе остане висок.

Многу жители немаат пристап до вода за пиење, телефон или интернет услуги, а голем дел од населението е отсечено од остатокот од светот поради прекини на електрична енергија.



Гувернерот на државата Едуардо Леите предупреди дека бројот на жртвите најверојатно ќе се зголеми, а во Порто Алегре сѐ уште на сила е вонредната состојба, која ќе продолжи и во наредните денови.

Devastating flooding scenes out of Rio Grande do Sul, Brazil…🥹🙏

Seeing reports of:

Municipalities affected: 317

People in shelters: 13,324

Homeless: 69,242

Affected: 510,585

Injured: 107

Missing: 74

Check out https://t.co/VMol3mZUSo for ways to help pic.twitter.com/zFSpyh7A7y

— Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) May 9, 2024