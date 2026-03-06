Дарил Хана проговори за аферата со ЏФК по децении молчење

Американската актерка Дарил Хана го критикуваше начинот на кој беше прикажана во новата мини-серија „Љубовна приказна: Џон Ф. Кенеди помладиот и Керолин Бесет“. По една деценија молчење за нејзината врска со Џон Ф. Кенеди помладиот, 65-годишната актерка проговори во есеј за „Њујорк тајмс“, критикувајќи ја хит серијата на продуцентот Рајан Марфи.

Серијата од девет епизоди го следи преминот на ЏФК помладиот од турбулентна врска со актерката Дарил Хана, која ја игра Дри Хемингвеј, до моментот кога се заљубил во Керолин Бесет (Сара Пиџон), тогашна вработена во „Келвин Клајн“. Хана, која никогаш јавно не проговорила за својата романса со синот на поранешниот американски претседател, одлучи да ја раскаже својата страна од приказната во својот текст.

„Прикажувањето на мојот живот не е ни приближно точно“

„Ликот наречен „Дерил Хана“ прикажан во серијата не е ни приближно точен во мојот живот, моето однесување или мојот однос со Џон. Дејствијата и однесувањата што ми се припишуваат едноставно не се вистинити“, тврдеше актерката во есејот.

Таа продолжи: „Долго време верував дека одговарањето на искривени приказни само дополнително ја засилува нивната видливост. Сепак, неодамнешната телевизиска серија што ја експлоатира трагедијата на Џон Ф. Кенеди Џуниор и Керолин Бесет прикажува лик именуван по мене и го претставува како мене. Одлуката да ме прикажат како иритирачка, егоцентрична, мрморечка и несоодветна не беше случајна.“

Таа поби голем број сцени од серијата

Во статијата, Хана негираше неколку специфични сцени прикажани во серијата, вклучувајќи една што прикажува забава со нејзините пријатели каде што се консумирал кокаин, послужен на непроценлив сувенир на семејството Кенеди.

„Никогаш во животот не сум земала кокаин, ниту сум била домаќинка на забава со кокаин“, напиша таа. „Никогаш не сум присилила никого на брак. Никогаш не сум осквернавила семејни наследства, ниту сум се мешала во приватна комеморација.“

Потоа актерката продолжи да негира неколку други сцени точка по точка. „Никогаш не сум објавувала приказни во медиумите. Никогаш не сум ја споредила смртта на Жаклин Оназис со смртта на куче. Ме вознемирува што воопшто морам да се бранам од телевизиска серија. Ова не се креативни украси на нечиј лик, туку обвинувања за нечие однесување – тие се едноставно невистинити“, додаде таа.

Молчењето не е согласност за лага

На крајот од есејот, Хана објасни и зошто досега молчела за сè. „Се соочив со бројни скандалозни лаги, бесмислени приказни и неласкави прикази. Решив да не се впуштам во борба со тоа, туку да се посветам на мојата работа и да ги почитувам блиските со тоа што ќе го задржам мојот приватен живот за себе. Сепак, моето молчење не треба да се толкува како согласност за лаги“, заклучи актерката.