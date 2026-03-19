Данска армија: Имавме експлозиви подготвени да го дигнеме во воздух аеродромот во Гренланд

Два месеца пред израелско-американскиот напад врз Иран, Данска беше подготвена вооружено да го брани својот суверенитет над Гренланд. Данската јавна радио и телевизија (ДР) открива дека почетокот на војната против Соединетите Американски Држави на Арктикот е застрашувачки блиску и дека американските претензии за најголемиот остров во светот би можеле повторно да се остварат.

Илузијата за безбедност, сојузи и меѓународен ред се урна рано наутро на 3 јануари, откако американските командоси го киднапираа венецуелскиот претседател Николас Мадуро во Каракас. На тој ден, данската влада стана свесна за опасноста од американската окупација на Гренланд, според соговорниците на ДР во државниот, воениот и разузнавачкиот систем.

Denmark is willing to defend its sovereign territory against any agressor – including, potentially, the US.

This is the conclusion of a piece by Danish national broadcaster DR on the active defence set up by 🇩🇰Denmark to defend 🇬🇱Greenland against a US military operation.

1/4 pic.twitter.com/4ay3GvZwyP — Hans Tino Hansen (@HthHans) March 19, 2026

Подготвени и залихи од крв за ранетите

„Трамп постојано нагласуваше дека има намера да го окупира Гренланд, но ние ги сфаќавме сериозно сите можни сценарија само кога се случи инвазијата на Венецуела. Тоа беше пресвртница“, изјави за DR висок функционер на данскиот безбедносен апарат, додавајќи дека отежнувачката околност е тоа што „претседателот Доналд Трамп повеќе нема луѓе околу себе што ќе го одвратат од авантури“.

За неколку дена, претходница со дански, француски, германски, норвешки и шведски војници пристигна во главниот град Нук и аеродромот Кангерлусуак во западен Гренланд. Меѓу другата опрема, тие донесоа со себе доволно експлозиви за да ги уништат аеродромските писти во случај Трамп да одлучи воено да го преземе Гренланд, како и залихи од крв за лекување на ранетите.

Веднаш потоа пристигнаа главните сили, претежно елитни единици на данската и француската армија, обучени за војување во ладни, планински региони. Во исто време, дански борбени авиони и француски воен брод се упатија кон Северниот Атлантик.

Целта на овој мултинационален контингент беше да ги принуди Американците во голема воена операција доколку Трамп навистина одлучи да го окупира Гренланд. Иако ниту еден од соговорниците на ДР немал илузии дека Данска може да се спротивстави на американски напад, демонстрацијата на сила имала за цел да ги одврати САД од каква било насилна интервенција.

Демонстрација на сила како одговор на претензиите на Трамп

„Не сме биле во таква ситуација од почетокот на април 1940 година“, изјавил извор од одбраната за ДР, осврнувајќи се на деновите што доведоа до германската окупација за време на Втората светска војна. Во тоа време, данската влада избра стратегија да не се конфронтира воено со окупаторската сила.

Сепак, за време на кризата во Гренланд, по долги консултации и доверливи состаноци, владата и одбранбените лидери избраа спротивен став. На данските војници им беше дадена боева муниција и требаше да ја прифатат борбата во случај на американски напад. Данските борбени авиони Ф-35, произведени во САД, исто така беа префрлени на север и беа подготвени за вооружена интервенција.

Операцијата беше претставена на јавноста како вежба наречена „Арктичка издржливост“, но одбранбените извори на ДР нагласуваат дека тоа воопшто не била вежба, туку подготовка за можен напад на САД: „Залихите од крв и експлозивите не се опрема што ја носите со себе на вежби“.

Свесна за своите стари претензии и идеи, Данска почна да бара политичка поддршка во доверливи контакти со европските сојузници кратко по враќањето на Трамп во Белата куќа пред една година. Конкретна поддршка беше побарана во Париз и Берлин, но и во нордиските престолнини. Целта во тоа време беше да се создаде европски политички сојуз за одбрана на Данска.

Европа со Данска, клучната улога на Франција

Освен соседните земји, најсилната поддршка дојде од Франција, која вети дека ќе испрати мал баталјон, т.е. неколку стотици војници, и одредени воздушни и поморски сили во Гренланд доколку е потребно. Ова требаше да сигнализира силна европска солидарност.

„Ќе направиме речиси сè што ќе побара Данска. За време на кризата со Гренланд, Европа конечно сфати дека мора да се грижи за својата безбедност“, изјави за ДР висок француски функционер кој одигра клучна улога во критичните денови од кризата. Сепак, останува отворено прашање дали сојузничкиот контингент всушност ќе се вклучи во вооружената одбрана на Гренланд доколку е потребно.

Тензиите се намалија дури на 21 јануари кога Трамп на самитот во Давос изјави дека се откажува од воената окупација на Гренланд. Ова го потврди и американскиот амбасадор во Данска, Кенет Хауери, во изјава за ДР вчера: „Продолжуваме да ја одржуваме нашата долгогодишна дипломатска и безбедносна соработка со владите на Данска и Гренланд и со нетрпение очекуваме да продолжиме со комуникацијата за прашања од заеднички интерес“.

Сепак, кога директно беше прашан дали САД планираат воен напад врз Гренланд, Хауери не одговори. Иако во моментов нема американски притисок како во јануари, данските функционери се убедени дека кризата со Гренланд повторно ќе се разгори. „Ова не е готово, Трамп е во Белата куќа уште три години“, изјави извор од данскиот безбедносен апарат.