Даниел Деј-Луис се враќа во првиот филм откако се пензионираше пред осум години

Даниел Деј-Луис се појави од своето пензионирање на првата фотографија од неговиот нов филм, „Анемона“.

Проектот од „Фокус Фејучерс“ треба да ја има својата светска премиера на Филмскиот фестивал во Њујорк – кој започнува на 26 септември и ќе трае до 13 октомври – и го означува враќањето на трикратниот добитник на Оскар по осумгодишно „пензионирање“.

Филмот го означува режисерското деби на синот на Луис, Ронан Деј-Луис, и е ко-сценарист на двајцата мажи.

Официјалниот опис на „Анемона“ го нарекува филмот „впивлива семејна драма… за животи уништени од навидум непомирливи наследства на политичко и лично насилство“.

Филмот, сместен во Северна Англија, го следи дејствието на еден маж на средна возраст (Шон Бин) кој „тргнува од својот дом во предградието на патување во шумата, каде што повторно се поврзува со својот отуѓен брат пустиник (Деј-Луис). Поврзани со мистериозно, комплицирано минато, мажите делат напната, иако повремено нежна врска – врска која засекогаш била променета од разорни настани пред неколку децении“.

Описот продолжува: „Емоционална моќ, ова режисерско деби е осигурено и во мали детали и во големи гестови додека го трасира патот кон семејно искупување наспроти сите пречки. Покрај непоколебливите главни изведби, „Анемона“ содржи извонредни споредни дела од Саманта Мортон и Семјуел Ботомли, и сензационално експресивна кинематографија на широк екран од Бен Фордесман“.

„Анемона“ е првиот долгометражен филм на Деј-Луис по „Фантомска нишка“ од 2017 година. Пред објавувањето на филмот, актерот издаде соопштение: „Даниел Деј-Луис повеќе нема да работи како актер. Тој е неизмерно благодарен на сите свои соработници и публика во текот на многуте години. Ова е приватна одлука и ниту тој ниту неговите претставници нема да дадат понатамошен коментар на оваа тема.“

Во интервју за списанието W, тој објасни: „Знаев дека е некарактеристично да се дава изјава. Но, сакав да повлечам граница. Не сакав да бидам повторно вовлечен во друг проект. Целиот мој живот зборував за тоа како треба да престанам да глумам, и не знам зошто овој пат беше поинаку, но импулсот да се откажам се вкорени во мене и тоа стана принуда. Тоа беше нешто што морав да го направам… Се плашам да го употребам претерано користениот збор „уметник“, но има нешто од одговорноста на уметникот што ме обземаше. Треба да верувам во вредноста на она што го правам. Делото може да изгледа витално. Дури и неодоливо. И ако публиката верува во тоа, тоа би требало да биде доволно добро за мене. Но, во последно време, не е.“

Aнглискиот актер во богатата кариера има освоено три Оскари, четири награди на Британската филмска академија, две награди Златен глобус, три награди на Здружението на филмски актери и три награди Critics’ Choice Movie Awards.. (Холивуд репортер)