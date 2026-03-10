Дали војната ќе го одложи Мундијалот?

Директорот за операции на Светското првенство на ФИФА, Хајмо Ширги, рече дека турнирот е „преголем“ за да биде одложен поради глобалните немири предизвикани од војната меѓу САД и Израел против Иран. Ширги ги даде овие забелешки во понеделник во Далас, каде што ќе биде сместен идниот Меѓународен медиумски центар за турнирот, кој започнува на 11 јуни.

Ширги нагласи дека ФИФА ја следи војната во Иран и нејзините последици. „Да имав кристална топка, би можел да ви кажам што ќе се случи, но очигледно ситуацијата се развива. Се менува од ден на ден и ние ја следиме внимателно“, рече Ширги за Светското првенство, кое треба да се одржи од 11 јуни до 19 јули во Канада, САД и Мексико.

„Работиме со сите наши федерални и меѓународни партнери за да ја процениме ситуацијата, ја разгледуваме секојдневно и во одреден момент ќе имаме решение. Секако дека Светското првенство ќе се одржи, нели? Турнирот е преголем и се надеваме дека секој што се квалификувал ќе може да учествува“, додаде Ширги.

Најголемо Светско првенство

Турнирот, проширен од 32 на 48 екипи, треба да се одржи на 11 стадиони во Соединетите Американски Држави, три во Мексико и два во Канада. Иако администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп воведе забрана за патување за четири земји кои се квалификуваат – Иран, Брегот на Слоновата Коска, Хаити и Сенегал – објавено е дека ќе се направи исклучок за играчите, членовите на тимот и нивните најблиски семејства.

Ширги додаде дека ФИФА е во постојан контакт со Иранската фудбалска федерација за да добие нови информации, но не сакаше да ги открие деталите од тие дискусии.

Шанса да се обедини светот

Функционерите на ФИФА беа во Далас за да ги објават плановите за фестивал на навивачи низ целиот град, кој ќе трае 34 дена за време на турнирот, и да ја разгледаат изградбата на медиумски центар во конгресен центар на околу 20 милји (32 километри) од стадионот AT&T, каде што ќе се играат девет натпревари.

„Со оглед на состојбата во светот денес, ова ќе биде одлична можност за сите нас да се собереме“, рече Ширги. „Оние кои сè уште не го доживеале Светското првенство треба да знаат дека е многу посебно бидејќи е навистина глобално и ги зближува сите. Го видовме тоа во Катар, во Русија, насекаде. Луѓето се воодушевени од тоа колку е меѓународен настанот“, додаде тој.

Критика за цените на билетите

Ширги, исто така, се осврна на изненадувачката одлука на ФИФА минатиот месец да воведе дополнителен рок од 48 часа за продажба на билети. ФИФА беше критикувана поради високите цени.

Билетите за прва класа чинат 8.680 долари (7.443 евра), билетите за втора класа 5.575 долари (4.780 евра), а билетите за трета класа 4.185 долари (3.588 евра).

Цените за натпреварите од првото коло се 2.735 долари (2.345 евра) за прва класа, 1.940 долари (1.663 евра) за втора класа и 1.120 долари (960 евра) за трета класа.

„Им дадовме шанса на навивачите кои аплицираа, но не можеа да добијат билети во својата категорија. Им понудивме билети од втора класа“, објасни Ширги. „Ако аплициравте за билет од трета класа за одреден натпревар и не го добивавте затоа што немавме доволно од тие билети, им велевме на тие луѓе, бидејќи аплицираа рано: ‘Дали сакате билет од втора класа наместо билет од трета класа?’“, додаде тој.

По критиките, ФИФА објави во декември дека ќе продаде неколку стотици билети по цена од 60 долари (51 евро) по натпревар, низ 48-те национални асоцијации кои учествуваат на турнирот, кои ќе бидат наменети за нивните редовни навивачи.

Бојкот на Светското првенство?

На почетокот на 2026 година, се појавија информации за можен бојкот на Светското првенство. Андреас Ретиг, извршен директор на Германската фудбалска асоцијација (DFB), изјави дека поради неодамнешното насилство во Мексико и лошите временски услови во Соединетите Американски Држави, тој „не се радува на претстојното Светско првенство во моментов“. Неговата изјава беше проследена со војната меѓу САД и Израел против Иран.

Покрај Ретиг, еден од потпретседателите на Германската фудбалска асоцијација (DFB), Оке Гетлих, смета дека националните тимови треба да размислат за бојкот на Светското првенство во 2026 година поради однесувањето и постапките на американскиот претседател Доналд Трамп.

Гетлих, член на извршниот одбор на DFB и претседател на бундеслигашкиот клуб Санкт Паули, рече дека „дојде време“ сериозно да се разгледа и дискутира“ можноста за масовно повлекување од турнирот, кој се одржува ова лето во САД, Мексико и Канада.

Повикот на Гетлих дојде откако Трамп ја доведе во прашање силата на НАТО, изрази интерес за преземање на Гренланд, кој е данска територија, и се закани дека ќе воведе царини за осум европски земји кои се спротивставија на овој потег. Поради ваквите потези, кои ги нарушија односите со клучните сојузници, Гетлих смета дека за бојкотот треба сериозно да се дискутира.