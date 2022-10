„Пинк Флојд “ го продава каталогот за 500 милиони долари- дали политичките изјави на Роџер Вотерс ќе го уништат тоа? 

САД– Иако се уште не е официјално, легендарните британски рокери Пинк Флојд веќе неколку месеци го продаваат својот каталог за снимена музика и други средства, барајќи дури 500 милиони долари, според Фајненшл тајмс, од големи музички компании и инвестициски фирми како врвни понудувачи. Но, изворите велат дека експлозивното ново интервју со основачкиот член, главниот текстописец и засегната страна Роџер Вотерс – во кое тој дава опширни забелешки за Израел, Украина, Русија и САД. и други политички прашања кои некој учтиво би можел да ги окарактеризира како контроверзни – придонесува да се излади барем еден потенцијален купувач и се чини веројатно ќе ги наведе другите да ги преиспитаат своите позиции.

Со години Вотерс зборува за политиката во медиумите и на своите концерти, а најконтроверзен е за политиката на Израел. Но, новото интервју во Ролинг Стоун значително ја подига (или ја намалува) границата. Додека интервјуерот Џејмс Бол дава се од себе за да ги оспори некои од поизразените изјави на Вотерс, поранешниот пејач на Пинк Флојд категорично тврди дека некои Евреи во САД и Англија сносат одговорност за постапките на Израел „бидејќи тие плаќаат за сè“; дека добро документираните извештаи за руските воени злосторства во Украина се „лаги, лаги, лаги“; дека Соединетите Држави се „најлошата [земја во светот] од сите со фактор најмалку 10 пати“; дека бруталниот воен ангажман на Русија во Сирија е оправдан затоа што „тие беа таму на покана на сириската влада“ (која е предводена од еден од најубиствените диктатори во светот, Башар Асад) и многу повеќе.

На чисто деловно ниво, каталогот за снимена музика на Пинк Флојд, а да не ги спомнуваме неговите трговски права, е еден од највредните во современата музика, со класични албуми како „Dark Side of the Moon“, „The Wall“, „Wish You Were Here,” “Animals,” “Meddle,” “Piper at the Gates of Dawn,” “More” и многу повеќе. И по продажбата на каталози од Боб Дилан, Брус Спрингстин (двајцата за околу 600 милиони долари), Нил Јанг, Стиви Никс, Џејмс Браун (сите околу девет цифри) и многу други, тој е еден од најпрофитабилните и најпосакуваните музичари да бидат на пазарот. (Објавувањето песни не е вклучено во потенцијалниот договор на Пинк Флојд.) Членовите- Вотерс, Ник Мејсон, Дејвид Гилмур и имотот на покојниот клавијатурист Рик Рајт – сите се во доцните 70-ти и веројатно размислуваат за планирање имот, но изворите велат дека различни размислувањата, вклучувајќи ги даночните прашања, зголемувањето на каматните стапки, падот на вредноста на британската фунта, загриженоста за глобалната рецесија и изгледите за добивање уште поголема цена, го одложија процесот.

Во минатото, потенцијалните купувачи – за кои ФТ рече дека ги вклучуваат Sony Music, Warner Music, BMG, Primary Wave и Blackstone поддржани од Hipgnosis Songs Capital – веројатно или ги занемарувале или ги отфрлиле коментарите на Вотерс додека се фокусирале на можноста да ги поседуваат правата за снимена музика на песни како „Money“, „Another Brick in the Wall, Part 2“, „Wish You Were Here“ и десетици други. (Претставниците на тие компании или одбија или не одговорија веднаш на барањата на Variety за коментар.) Но, тешко е да се замисли дека коментарите на Вотерс нема да отуѓат ако не елиминираат некои потенцијални купувачи – изворите велат дека барем еден може да се повлече поради нив – и во најмала рака, сигурно ќе изгледа дека ја намалува вредноста на каталогот.

„Другите членови на бендот мора да бидат бесни“, вели еден извор.

Членовите на Пинк Флојд, кои за првпат беа формирани во 1965 година, отсекогаш имале расцепкани лични односи, дури и кога станаа еден од комерцијално најуспешните рок-музичари во историјата. Групата првично се раздели во 1983 година откако Вотерс сè повеќе стана доминантен текстописец на бендот во текот на претходната деценија (Рајт замина неколку години порано). Во средината на 80-тите Гилмур повторно го обедини бендот под името Пинк Флојд без Вотерс, обиколуваше стадиони и издаде неколку албуми, додека Вотерс продолжи со соло кариера и свиреше значително помали места.

Во текот на децениите, членовите на бендот се расправаа за речиси сè – неодамнешното издание на ремастеризираното издание на епохалното „Animals,“ на групата од 1977 година беше задржано со месеци поради несогласувањата во врска со белешките на Вотерс, кои тој на крајот ги објави на својата веб-страница со гадна нота за другите членови – сепак бендот секогаш беше умешен за вредноста на својот каталог и беше многу далекувид во неговата сопственост: иако групата учествуваше во манијата со боксови од 1990-тите, тие го задржаа најголемиот дел од огромното количество архивски материјал во нивните трезори додека не им се вратени правата на каталогот, а во 2016 година започна раскошната кампања за повторно издавање која вклучува десетици необјавени песни, алтернативни верзии, снимки во живо и видеа. Првиот од нив, „The Early Years 1965-1972“, беше издаден во 2016 година и како комплет со 2-ЦД и како огромно луксузно издание со 33 дискови, 699 долари. Иако многумина очекуваа следниот сет да ги содржи комерцијалните години на бендот од 1973 до 1980 година – кои ги вклучуваат “Dark Side of the Moon”, Wish You Were Here”, “Animals” и “The Wall” – наместо тоа групата објави колекција од помалку популарен материјал од 90-тите. Зошто? Бидејќи каталогот е многу повреден со тој материјал од ерата на врвот што се уште е во трезорот, што би му овозможило на купувачот да го пушти.

Изворите велат дека во договорот се вклучени и правата на името и сличноста на бендот, што исто така драматично ја зголемува вредноста. Правата на името „Пинк Флојд“ веројатно ќе му овозможат на новиот сопственик да организира голем број настани и искуства под името – љубителите на одредена возраст ќе се сеќаваат на популарните настани со лајт шоу „Ласер Пинк Флојд“ од 80-тите и слично. И иако намерните сличности (лицата) на членовите на бендот од низок профил се многу помалку препознаени од, на пример, оние на Ролинг Стоунс, изворите исто така велат дека правата на уметничките дела на албумот на бендот се исто така вклучени во договорот. Иако деталите за ова се неизвесни (уметникот Џералд Скарф, на пример, изгледа дека задржува барем некои права на неговата работа за „The Wall“, на пример, кој исто така беше прикажан во истоимениот филм од 1982 година), сопственоста од пирамидалното уметничко дело на „Dark Side of the Moon“, свињата што лебди над лондонската електрана Батерси на насловната страница на „Животни“ и запалениот човек на насловната страница на „Wish You Were Here“ ќе изгледаат возбудлива перспектива за секој со знаење и способност ефективно да го пласираат на пазарот.

Колку коментарите на Вотерс ќе ги извалкаат и девалвираат тие средства? Во време кога кантри-ѕвездата Морген Вален може да извика расна навреда, да ја сними на видео и всушност да забележи зголемување на на бројки и распродажба на арени, можеби не толку колку што може да изгледа. Но, иако голема уметност можат да направат луѓе кои прават или кажуваат ужасни работи, влијанието на изјавите на Вотерс може да биде помало за општата јавност отколку за ентитетот кој одлучува дека вреди да се дадат десетици милиони долари на личност која ќе даде такви коментари јавно. (Варајати)