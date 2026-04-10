Дали Израел со нападот на Либан сака да го поткопа примирјето?

Која беше поентата на израелските ненадејни масовни напади врз Либан, во кои загинаа повеќе од 300 луѓе и предизвикаа широка меѓународна осуда?

Премиерот Бенјамин Нетанјаху и други функционери тврдеа дека најголемиот напад врз Хезболах за време на едномесечната војна против Иран бил внимателно насочен кон членовите на вооружената група, но нападите се чинеа како дел од насилен спектакл во корист на Нетанјаху, колку што беа и воено корисни.

Други шпекулираат дека нападот – без предупредување и првично погодувајќи повеќе од 100 цели за 10 минути, вклучително и во густо населени станбени области во центарот на Бејрут – имал за цел да го поткопа прекинот на огнот меѓу САД и Иран, што многумина сметаат дека му е наметнат на незадоволниот Нетанјаху.

Верзијата што се брифира во израелските медиуми е дека Хезболах се обидел да ги премести командните места во цивилни области надвор од своите историски центри, како што е пространото предградие Дахие, за подобро да ги скрие и заштити – тврдење што Израел претходно го изнесе за Хамас во Газа.

Но, огромниот обем на нападот, во комбинација со недостатокот на предупредување и деталите за некои од убиените – вклучувајќи го и внукот и личен советник на генералниот секретар на Хезболах, Наим Касем, Али Јусуф Харши – би можел да укаже на нешто поамбициозно: неуспешен обид за убиство на самиот Касем. Неговиот претходник, Хасан Насрала, беше убиен од Израел во 2024 година.

Она што е јасно е дека во недовршените преговори за прекин на огнот што ги водеа Доналд Трамп и неговата група аматерски дипломати, прашањето за војната на Израел во Либан против посредник на Техеран – намерно или не – остана да отчукува како темпирана бомба.

Израелските напади се случија и покрај фактот дека Хезболах изјави дека е „известен за прекин на огнот“ и дека е „посветен на него од утрово“, според либански политички извори.

До четврток, Хезболах и Израел повторно разменуваа силен оган.

Оправдувањето на Нетанјаху за таков ужасен напад врз цивилните центри неколку часа по објавувањето на прекинот на огнот изгледаше неуверливо. Неговото фалење за убиството на помошник на Касем и неговото инсистирање на правото на Израел да продолжи со нападите во Либан им сугерираше на некои дека тоа е обид да дејствува како расипувач на прекинот на огнот против кој тој се залагаше.

Наместо тоа, израелските претставници – и покрај верувањето дека поширокото примирје може да пропадне – се чини дека веруваат дека имаат најмалку две недели да продолжат со операциите во Либан, бидејќи разговорите меѓу Иран и САД треба да продолжат.

Иронијата е што токму континуираните борби на Израел би можеле да го поткопаат договорот, а високи ирански личности предупредија за одговор против Израел. Претседателот Масуд Пезешкијан рече дека израелските напади врз Либан го прекршиле договорот за прекин на огнот и би ги направиле преговорите бесмислени.

Тинк-тенкот „Соуфан Центар“ во Њујорк изјави: „Дури и ако Либан формално беше надвор од договорот, обемот на нападите на Израел веројатно ќе се смета за ескалаторен. Нападите на Израел може да се разберат и како обид да се внесе раздор меѓу Иран и неговите сојузници и како одговор на наводното маргинализирање во првичните разговори за прекин на огнот“.

За Марион Месмер, директорка на програмата за меѓународна безбедност во Чатам Хаус, нападите на Израел врз Либан укажуваат на подлабок проблем: тешкотијата на Вашингтон во менаџирање на односите со Израел, неговиот сојузник во војната против Иран.

Во еден брифинг, Месмер напиша: „Инсистирањето на Израел дека неговата воена акција во Либан не е дел од договорот открива клучна ранливост и ги покажува ограничувањата на способноста на САД да управуваат со своите сојузници: тековните кампањи за бомбардирање во Либан би можеле да го поткопаат прекинот на огнот во целина и да ги држат САД заробени во конфликт од кој сега се обидуваат да излезат.

По неколку недели откако претседателот Трамп беше бесен на европските сојузници затоа што не ги поддржуваат доволно САД, сега се чини дека сојузничкиот однос со Израел претставува поголем ризик за интересите на САД на Блискиот Исток“. (Гардијан)