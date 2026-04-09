Дали Израел го нападна Либан за да го саботира примирјето со Иран?

Израел продолжува да тврди дека нападите врз густо населените станбени области, во кои загинаа повеќе од 200 луѓе, биле насочени кон Хезболах. Но, прашањето сè уште останува отворено – која беше вистинската цел на таков разорен напад

Која беше поентата на ненадејните, масовни израелски напади врз Либан, кои предизвикаа силна меѓународна осуда? Премиерот Бенјамин Нетанјаху и други функционери тврдат дека ова е најголемиот напад врз Хезболах за време на војната со Иран и дека целите биле внимателно избрани. Сепак, на многумина им се чини дека нападите имале и политичка димензија, што е демонстрација на сила што го фаворизира Нетанјаху, но не е нужно воено одлучувачка.

Некои аналитичари веруваат дека операцијата, која беше спроведена без предупредување и со повеќе од 100 цели погодени за само десет минути, вклучувајќи го и центарот на Бејрут, беше обид да се поткопа примирјето меѓу САД и Иран, кое Нетанјаху не го поддржа, анализира Гардијан.

Според израелските тврдења, Хезболах ги премести командните центри во цивилни области за да ги заштити. Но, обемот на нападот, недостатокот на предупредување и фактот дека внукот на генералниот секретар на Хезболах, Наим Касем, и неговиот советник Али Јусуф Харши беа меѓу мртвите точки укажуваат на можноста за поширока операција – потенцијално неуспешен обид за атентат врз самиот Касем. Неговиот претходник Хасан Насралах беше убиен во израелски напад во 2024 година.

Во исто време, во недовршените преговори за примирје предводени од Доналд Трамп, прашањето за војната на Израел во Либан остана нерешено – како темпирана бомба.

Израелските напади дојдоа и покрај тврдењата на Хезболах дека бил „известен за прекинот на огнот“ и дека „се придржува до него од утрово“, според либански извори. Веќе во четврток, судирите продолжија.

Слабо објаснување од Нетанјаху

Размислувањето на Нетанјаху за напад врз цивилни области само неколку часа по објавувањето на прекинот на огнот изгледа слабо. Неговото фалење за ликвидацијата на соработникот на Касем и неговото инсистирање на правото на Израел да продолжи со нападите, некои го сметаат за обид за саботажа на прекинот на огнот. Во исто време, израелските власти се чини дека сметаат на континуирани операции додека преговорите меѓу Иран и САД продолжуваат.

Набљудувачите предупредуваат на иронијата: токму постапките на Израел би можеле да го уништат договорот. Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан изјави дека израелските напади го кршат прекинот на огнот и ги прават преговорите бесмислени.

Тинк-тенкот „Соуфан Центар“ предупреди: „Размерот на израелските напади веројатно ќе се смета за ескалација. Тие можат да се протолкуваат како обид за раздор меѓу Иран и неговите сојузници, но и како реакција на наводното исклучување на Израел од преговорите. Израел бил информиран за договорот во последен момент и „не бил задоволен“. Нетанјаху сега дејствува решително во Либан, дури и ако тоа може да го уништи прекинот на огнот.“

Израел тешко може целосно да го победи Хезболах

Марион Месмер од „Чатам Хаус“ предупредува на поширок проблем: „Инсистирањето на Израел дека операциите во Либан не се дел од договорот ги покажува границите на американското влијание врз сојузниците. Континуираните напади би можеле да го поткопаат прекинот на огнот и да ги држат САД во конфликт од кој се обидуваат да се повлечат.“

Покрај тоа, во проценката на израелската армија се наведува дека, и покрај инвазијата и бомбардирањето, поразот на Хезболах е нереална цел.