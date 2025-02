Дајана Рос фрли ѕвезден прав врз Греми 2025

На доделувањето на Греми наградите во неделата вечерта во Лос Анџелес, не недостигаа музички легенди.

Беа претставени столбовите на рап жанрот како Д-р Дре и Квин Латифа, како и самата сирена на душата: Дајана Рос.

Рос излезе на сцената за да ја додели наградата за песна на годината – една од најпосакуваните награди на вечерта. Во гламурозното појавување од Долче и Габана со бела наметка од тул преку фустан со сјајни сребрени дискови кои потсетуваат на нејзините ансамбли од 70-тите, Рос испорача инспиративни зборови во градот во жалост.

Греми се одржа во Лос Анџелес, кој беше опустошен од шумски пожари во последниве недели, што ја натера Академијата за снимање да го насочи фокусот кон формат кој повеќе наликува на придобивки од концерти.

„Нека овој момент нè потсети сите на моќта што ја имаме“, и рече Рос на публиката, од кои некои носеа сини иглички како поддршка на напорите за помош на MusiCares по пожарите.

„Дури и во темнината можеме повторно да воскреснеме и да ја одржиме светлината на надежта и љубовта жива“, рече поранешната пејачка на „Supremes“.

Наградата му припадна на Кендрик Ламар за „Not Like Us“, песна која нашироко се сметаше за победнички потег во јавната расправија со колегата рапер Дрејк. Ламар, роден во Лос Анџелес, имаше голема ноќ, носејќи ја и наградата за снимка на годината.

Ламар беше номиниран за песна на годината заедно со „A Bar Song (Tipsy“ на Шабузи), „BIRDS OF A FEATHER“ на Били Ајлиш, „Die With A Smile“ на Лејди Гага и Бруно Марс, „Fortnight“ на Тејлор Свифт и на Пост Мелоун. „Среќно, душо!“ на Чапел Роан, „Please Please Please“ на Сабрина Канпертер и „TEXAS HOLD EM“ на Бијонсе.

Пожарите се наѕираа силно во текот на вечерта, бидејќи неколку настапи му оддадоа почит на градот и работниците од првата линија кои се бореа да го спасат.

Во особено возбудлива изведба, Лејди Гага и Бруно Марс, кои неодамна соработуваа на хит-синглот “Die With A Smile”, ја обработија класичната химна на Голден Стејт “California Dreamin”.