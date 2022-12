Д Викенд ја наговестува музиката во „Аватар: Патот на водата“ 

САД- The Weeknd објави нова музика поврзана со саундтракот за долгоочекуваното осумкратно одложувано продолжение на „Аватар“, со поднаслов „Патот на водата“ (Avatar: The Way of Water) на Џејмс Камерон .

Во неделата наутро, канадскатапоп-ѕвезда постави краток клип со логото на филмот и датумот на објавување на 16 декември. Во позадина може да се слушне хор, поддржан од ритам на тапан – што потсетува на грандиозната партитура на Џејмс Хорнер од претходниот филм.

Како одговор, официјалниот профил на филмот ја ретвитна објавата и постави клип од налогот по Weeknd на Твитер. Џон Ландау, продуцентот на филмот, го следеше примерот, објавувајќи клип од двајцата заедно со натпис: „Како што велат Навиите [фиктивниот јазик на филмот], ‘Zola’u nìprrte’ soaiane Avatar’… Добредојдовте во семејството на аватари“.

Останува нејасно колкава ќе биде вклученоста на Weeknd во филмот или саундтракот. Претставниците на Weeknd и Disney не одговорија веднаш на барањето на Variety за коментар.

The Weeknd неодамна беше претставен на најновата плоча на Metro Boomin, која исто така имаше изведби на A$AP Rocky, Travis Scott, Future и доцниот Takeoff. На почетокот на оваа година, тој го издаде „Dawn FM“, кој следеше на врвот на топ листите во 2020 година „After Hours“.

„Avatar: The Way of Water“ е подготвен за премиера за најмалку 150 милиони долари дома кога ќе дебитира во кината следната недела.

„Патот на водата“ се работи со години, при што Камерон помина неколку рокови и датуми на објавување со својата желба да ја турне технологијата и филмската опрема до граници. Првиот „Аватар“ моментално е филм со најголема заработка во историјата на глобалниот бокс офис (2,74 милијарди долари во продажба на билети), неприлагоден за инфлацијата.

Зад сцената, извештаите тврдат дека само продукцискиот буџет за филмот достигнал 250 милиони долари. Според проценките на Камерон, „треба да бидете третиот или четвртиот филм со најголема заработка во историјата. Тоа е вашиот праг. Тоа е ваша пауза“.

Меѓу глумците се Кејт Винслет, Сигурни Вивер, Стивен Ланг, Мишел Јео, Вин Дизел, Уна Чаплин, Џоел Дејвид Мур, Џовани Рибиси и други. (Варајати)