Д-р Оз открива: Трамп вели дека Фанта не може да биде лоша затоа што е „свежо цедена“

Д-р Мехмет Оз рече дека Доналд Трамп наводно ја брани својата љубов кон диеталните газирани пијалоци со необичното тврдење дека, ако таков пијалок „убива трева“, тогаш мора да делува и на клетките на ракот.

Добро е познато дека Доналд Трамп е голем обожавател на диеталните газирани пијалоци, но и на брзата храна.

Д-р Оз го кажа ова во подкастот „Triggered with Don Jr.“, воден од Доналд Трамп Џуниор, а во интервјуто тој ја раскажа својата средба со претседателот во претседателскиот авион Air Force One.

Според People, Оз ја видел Фанта на бирото на Трамп таму, по што претседателот, како што тврди, на шега му рекол дека пијалокот е „добар за него“. Оз исто така додаде дека Трамп се пошегувал дека Фанта не може да биде лоша затоа што е „свежо цедена“.

Доналд Трамп Џуниор во истиот разговор, тој возврати дека неговиот татко, иако се ближи кон 80 години, сè уште има исклучителна енергија, меморија и издржливост. Коментарите на Оз за навиките во исхраната на Трамп доаѓаат во време кога американската администрација става акцент на цела, хранлива храна и силно намалување на високо преработената храна преку нови упатства за исхрана.

Тој ужива во брза храна и газирани пијалоци

Оз, кој денес ги раководи Центрите за услуги на Медикер и Медикејд, исто така се потсети на добро познатата склоност на Трамп кон брза храна и диетални газирани пијалоци. „Пипл“ објави дека по неговото враќање во Белата куќа, познатото копче за нарачка на Диет Кока-Кола е вратено во употреба.

Трамп претходно ја бранеше својата исхрана тврдејќи дека повеќе ѝ верува на храната од големите синџири поради контролата на квалитетот, а „Пипл“ нè потсетува на неговите претходни тврдења за јавно здравје што предизвикаа контроверзии. Белата куќа не одговори на прашањето на „Пипл“ за прераскажувањето на шегата од страна на Оз.

Кон крајот на минатата година, беше објавено дека Трамп е во одлична здравствена состојба откако бил подложен на превентивно скенирање со магнетна резонанца (МРИ) кое откри дека претседателот, меѓу другото, е во добро кардиоваскуларно здравје.

На брифингот за медиумите во Белата куќа, Каролина Ливит рече дека мажите на возраст на Трамп имаат корист од ваквите прегледи.

„Кардиоваскуларното скенирање на претседателот Трамп покажа совршено нормална слика, без докази за стеснување на артериите, слаб проток на крв или абнормалности во срцето или главните крвни садови“, изјави портпаролката за 79-годишниот претседател.

„Коморите на срцето се со нормална големина. Ѕидовите на крвните садови изгледаат мазни и здрави и нема знаци на воспаление или згрутчување. Генерално, неговиот кардиоваскуларен систем покажува одлично здравје. Абдоминалните скенирања се исто така сосема нормални“, рече Ливит во тоа време.