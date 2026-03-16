Црна Гора затвора уште едно поглавје во преговорите со ЕУ: Утре меѓувладина конференција за транспортни мрежи
Во вторник, 17 март, Црна Гора треба привремено да затвори уште едно преговарачко поглавје во процесот на пристапување кон Европската Унија. Станува збор за Поглавје 14 – „Трансевропски транспортни мрежи“, кое се однесува на хармонизација на националната транспортна инфраструктура со европските транспортни коридори.
Меѓувладината конференција на која ќе се затвори поглавјето е планирана за вторник во Брисел, по состанокот на Советот за општи работи на Европската Унија, а нејзиниот почеток се очекува околу 18 часот.
По конференцијата е планирана заедничка конференција за медиумите. Се очекува премиерот на Црна Гора Милојко Спајиќ, европската комесарка за проширување Марта Кос, како и заменик-министерот за европски прашања на Кипар Марилена Раун да се обратат на јавноста.
Поглавјето 14 се однесува на развојот и интеграцијата на сообраќајната инфраструктура во европската мрежа на транспортни коридори – таканаречената TEN-T мрежа (Трансевропска транспортна мрежа). Вклучува клучни патни, железнички, поморски и воздушни рути што ги поврзуваат земјите-членки на ЕУ и земјите-кандидатки, со цел побрз и поефикасен проток на луѓе, стоки и услуги.
За Црна Гора, ова значи, меѓу другото, модернизација и поврзување на главните сообраќајни правци со европските транспортни коридори, развој на пристаништата и железничката инфраструктура, како и подобрување на логистичките капацитети на земјата.
Привременото затворање на ова поглавје значи дека Црна Гора го усогласила своето законодавство и стратешките планови со правилата на Европската Унија во оваа област, но неговата целосна примена ќе се следи до самиот крај на пристапните преговори.
„Трансевропските транспортни мрежи“ ќе биде 14-то поглавје што Црна Гора привремено го затвора во тековниот тек на преговорите за членство во Европската Унија. Овој чекор во Брисел се толкува како продолжување на динамиката на преговарачкиот процес и сигнал дека земјата постигнала дополнителен напредок во процесот на европска интеграција. (Извор: Банкар.ме)