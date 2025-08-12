Црна Гора е прва во светот по бројот на милионери кои емигрирале од други земји: Зошто ја избираат оваа земја?

Бројот на богати луѓе кои емигрирале минатата година се зголемил и во Малта, Полска, Кина, Костарика, Индија и Латвија.

Црна Гора е најбрзо растечкиот центар за милионери во светот, додека Швајцарија, Соединетите Американски Држави (САД) и Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) продолжуваат да привлекуваат дел од богатите.

Според податоците од швајцарската компанија „Хенли и партнерс“, бројот на милионери кои дошле да живеат во Црна Гора се зголемил за дури 124 проценти минатата година.

Моментално, во Црна Гора живеат 2,8 илјади милионери, значително помалку отколку во некои други земји, но сепак ги привлекува богатите благодарение на инвестициската програма во замена за државјанство или „златен пасош“.

Според Доминик Волек од „Хенли и партнерс“, Црна Гора станува привлечна поради близината до Западна Европа и фискалната флексибилност.

„Ниските даноци на Црна Гора, со рамен данок на доход и без данок на наследство или подарок, ја направија особено привлечна за складирање богатство. Во комбинација со јадранскиот брег, понудата на луксузни недвижности и атрактивниот медитерански начин на живот, земјата стана избор на инвеститорите“, рече Волек.

Покрај претходно споменатото, бројот на богати луѓе кои емигрирале минатата година се зголемил и во Малта, Полска, Кина, Костарика, Индија и Латвија. Од друга страна, најголем број милионери емигрирале од Велика Британија, Кина, Индија, Јужна Кореја, Русија, Бразил, Франција, Шпанија и Германија, пишува бизнис списанието Fortune.