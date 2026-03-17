Четворица работници загинаа при уривање на градежна конструкција во Виена

17/03/2026 21:09

Најмалку четворица работници го загубија животот, а еден е потешко повреден при уривање на градежна конструкција на градилиште во централниот дел на Виена, потврдија денеска локалните противпожарни служби по обемната спасувачка операција.

Несреќата се случи во виенскиот кварт Алсергрунд, во близина на центарот на градот, додека работниците изведувале бетонски работи во внатрешниот двор на една зграда. Според портпаролот на противпожарната служба, жртвите биле затрупани под скелиња, дрвена оплата и големо количество течен бетон.

Во спасувачката акција учествувале 120 пожарникари кои ги извлекувале настраданите користејќи кран, винч, но и со сопствените раце. 

Властите почнаа истрага за случајот и посебно за тоа што довело до тоа да попушти конструкцијата.

