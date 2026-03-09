Четири хороскопски знаци влегуваат во својот најсреќен период – почнува на 10 март

На 10 март завршува ретроградната фаза на Јупитер – планетата на среќата оди директно, а четири хороскопски знаци влегуваат во периодот што го чекаа долго време

Од ноември минатата година, Јупитер е во ретроградна положба и енергијата е насочена кон интроспекција, самоиспитување и тивок личен раст. Кога планетата на среќата оди директно, сè се менува: се отвораат можности, се олабавуваат блокадите, а трудот вложен во изминатите месеци почнува да дава резултати. Јупитер моментално е во Рак, каде што е возвишен и може да ја изрази својата целосна сила, а четири знаци ќе го почувствуваат ова особено силно.

Јупитер минува низ нивната прва куќа, куќата на личноста и идентитетот, па затоа ретроградната фаза воопшто не беше лесна за Раковите. Тие си поставуваа тешки прашања за тоа кои се и каде одат, а одговорите бавно се формираа. Ова е исто така почеток на нов 12-годишен циклус на раст и самодоверба за овој знак.

Риби

Ќе треба да направите некои работи тивко, зад сцената, без многу објаснувања. Добро време е да се подготвите, анализирате и завршите сè што не сакате да го влечете во текот на неделата. Вашата интуиција јасно ќе ви покаже што има смисла, а што е губење енергија. Во љубовта, ќе имате корист од смирен, искрен контакт, можеби краток разговор што ќе потврди дека не сте замислиле сè.

Кога Јупитер ќе оди директно, загатката ќе почне да има смисла. Тие ќе се чувствуваат поопуштено и посигурно во себе, како конечно да се на вистинскиот пат. Во работата, ќе им се отворат можности што ги чекале долго време, во врските ќе има искрени разговори што се помируваат, а на лично ниво едноставно ќе се чувствуваат повеќе како себеси.

Близнаци

Ретроградата на Јупитер се одвиваше во нивното второ поле, полето на парите, материјалните ресурси и самодовербата. На Близнаците не им беше лесно да гледаат како нивните можности се одложуваат, но овој период имаше своја цел: ги научи да ги гледаат своите способности пореално и пофер.

Кога Јупитер ќе оди директно, финансиските можности што чекале ќе почнат да се материјализираат. Можно е зголемување на платата или унапредување, а самодовербата што можеби ги чинела во преговори или нови потфати расте. Тие престануваат да се потценуваат себеси – а оние околу нив почнуваат да забележуваат.

Скорпија

За Скорпиите, Јупитер поминува низ деветтата куќа, куќата на идеите, духовноста, образованието, патувањата и правото. Често останува во сенка, но кога Јупитер ќе го активира со директно движење, резултатите се видливи: хоризонтите се шират и се појавува жед за нови знаења и искуства.

Се отвораат можности за курсеви и семинари, како и за патувања – кратки или долги. Правните прашања што чекале да бидат решени почнуваат да се обликуваат, а можни се и посериозни животни промени, како што се преселба или промена на насоката на работењето.

Риби

Јупитер поминува низ петтата куќа на Рибите, куќата на љубовта, пријателствата, креативноста и задоволството. За оние кои се слободни, ова е еден од поплодните периоди за запознавање со некој што би можел да биде важен во нивниот живот, бидејќи Јупитер ретко поминува низ петтата куќа без барем една значајна средба.

За оние кои се во врски, радоста и спонтаноста се враќаат. Креативноста расте и бара излез, социјалните кругови се шират, а секојдневниот живот станува полесен и поисполнет. По долг период на сериозност, конечно се отвора простор за уживање.