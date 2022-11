Чекај, кој е најдобриот гитарист на сите времиња?

САД- Кој најдобар гитарист на сите времиња е често спорна тема и ретко ќе го добиете истиот одговор од двајца луѓе. Денес стратешки ќе откриеме кој е најдобриот гитарист на сите времиња. Ќе ви ја покажеме нашата топ 15 листа, сè до најдобрите на посакуваното место број еден. Историјата на рокенролот е доста интересна, како што ќе видите.

Иако има многу талентирани гитаристи таму, тешко е да се најде најдобриот гитарист на сите времиња. Тоа е затоа што има многу различни стилови на свирење гитара, а она што едно лице го смета за најдобро можеби не е она што го бара друго лице. Дополнително, има многу повеќе фактори кои придонесуваат за правење одличен гитарист, како што се техничките способности, сценското присуство и способноста за пишување песни. Како резултат на тоа, може да биде тешко да се направи дефинитивен список на најдобрите гитаристи на сите времиња. Сепак, со малку истражување, не е тешко да се видат нивоата на оваа хиерархија.

Без понатамошно одложување, еве ја нашата листа за најдобрите 15 гитаристи на сите времиња. Се надеваме дека оваа листа ќе фрли малку светлина врз инструменталистите и забавните факти што не сте ги знаеле за некои од најдобрите.

15. Дејвид Гилмур

Дејвид Гилмур е најпознат како гитарист, пејач и текстописец на рок групата Пинк Флојд. Тој се приклучи на бендот во 1968 година, заменувајќи го основачот Сид Барет, и се појави на сите нивни најпродавани албуми, вклучувајќи ги „The Dark Side of the Moon“ и „The Wall“. Високо разноврсен свирач, Гилмур е подеднакво вешт во продуцирањето на прекрасни мелодии и соло соло, а неговата работа влијаеше на генерации гитаристи. Тој беше рангиран на 14-тото место на листата на Ролинг Стоун за „100 најдобри гитаристи на сите времиња“ и беше избран за „Најдобар гитарист на сите времиња“ на класичен рок во 2005 година. Покрај неговата работа со Пинк Флојд, Гилмур има издадено и четири соло албуми и соработувал со голем број други уметници. Тој останува еден од најпочитуваните и највлијателните гитаристи во светот.

14. Нил Јанг

Нил Јанг нашироко се смета за еден од најдобрите гитаристи на сите времиња. Неговиот специфичен стил и уникатен пристап кон пишувањето песни инспирираа безброј други уметници. Јанг ја започна својата кариера во 1960-тите како член на фолк-рок групата Бафало Спрингфилд. Наскоро се етаблира како соло уметник со објавувањето на неговиот деби албум „Небраска“. Јанг продолжи да објавува нова музика во текот на неговата кариера, и тој останува еден од најпопуларните и највлијателните музичари на нашето време. Благодарение на неговата вештина и креативен гениј, Нил Јанг е без сомнение еден од најголемите гитаристи на сите времиња.

13. Стиви Реј Вон

Стиви Реј Вон е уште еден главен кандидат на нашата листа. Неговиот уникатен стил го комбинираше техничкото мајсторство со емоции и чувства, а тој беше во можност да пренесе широк спектар на емоции преку неговото свирење. Тој, исто така, беше високо квалификуван текстописец, а неговите песни содржеа сложени гитарски делови кои беа и предизвикувачки и пријатни за слушање. Вон трагично загина во хеликоптерска несреќа во 1990 година, но неговата музика продолжува да ги инспирира и влијае на гитаристите ширум светот. До денес, има малку гитаристи кои можат да се совпаднат со неговата вештина и страст.

12. Карлос Сантана

Карлос Сантана често се наведува како еден од најдобрите гитаристи на сите времиња. Неговиот стил е уникатен спој на латино, рок, блуз и џез, а неговото свирење е и соул и техничко. Кариерата на Сантана започна во 1960-тите со објавувањето на неговиот деби албум „Santana“. Оттогаш, тој има издадено повеќе од 20 албуми и освои 10 Греми награди. Во 1999 година, Ролинг Стоун го рангираше Сантана на 15-то место на нивната листа на „100 најголеми гитаристи на сите времиња“. И во 2002 година, списанието Guitar World го прогласи за еден од „Топ 10 најголеми гитаристи на сите времиња“. Популарноста на Сантана не покажува знаци на опаѓање и тој продолжува да се смета за еден од најдобрите гитаристи во светот.

11. Пит Тауншенд

Иако има многу гитаристи кои се сметаат за најдобри на сите времиња, Пит Тауншенд е секако една од најдобрите опции за титулата. Член на култниот бенд The ​​Who, Тауншенд беше одговорен за некои од најпознатите песни на бендот, вклучувајќи ги „My Generation“ и „Won’t Get Fooled Again“. Тој е исто така познат по неговиот иновативен пристап кон пишувањето песни, кој често вклучува користење на повратни информации и дисторзии за да се создаде уникатен звук. Покрај неговата работа со The Who, Тауншенд има исто така издаде неколку соло албуми, а тој останува активен изведувач до ден-денес. Со неговиот легендарен статус во светот на рок музиката, лесно е да се види зошто Тауншенд се смета за еден од најдобрите гитаристи на сите времиња.

10. Дуан Алман

Дуан Алман често се споменува како врвен избор за титулата најдобар гитарист на сите времиња. Неговата вештина на инструментот беше непобитна, а тој помогна да се редефинира улогата на гитаристот во рок музиката. Алман беше мајстор за импровизација, а неговите сола беа и експресивни и технички виртуозни. Тој исто така беше надарен текстописец, а неговата работа со бендот Allman Brothers резултираше со некои од најпознатите песни во историјата на рокот. Покрај работата со Allman Brothers, Дуан имаше и успешна кариера како сесиски музичар, свирејќи на плочи од Арета Френклин, Вилсон Пикет и Отис Раш. Неговата прерана смрт во 1971 година го прекина она што сигурно ќе беше уште поневеројатна кариера. Сепак, наследството на Дуан Алман како еден од најголемите гитаристи на сите времиња е сигурно.

9. Кит Ричардс

Како што знае секој љубител на музиката, Кит Ричардс е еден од најдобрите гитаристи на сите времиња. Тој е најпознат по неговата работа со Ролинг Стоунс, но бил и соло уметник и член на други бендови. Неговиот уникатен стил комбинира елементи на блуз, рок и кантри, а тој е познат по својата вештина и во главна и во ритам гитара. Ричардс е познат и по својот иновативен пристап кон пишувањето песни, кој често користи необични прогресии и звуци на акорд. Покрај неговите музички таленти, Ричардс е и талентиран фотограф и има напишано неколку книги. Тој е примен во Рокенрол Куќата на славните и има освоено повеќе Греми награди. Нема сомнеж дека Кит Ричардс е еден од најдобрите гитаристи на сите времиња.

8. Сестра Розета Тарпе

Сестрата Розета Тарпе беше вистински пионер во светот на музиката. Таа беше една од првите гитаристи што премина од госпел во секуларна музика и брзо стана позната како една од најдобрите гитаристи на сите времиња. Нејзиниот уникатен стил комбинираше елементи на блуз, џез и госпел, и таа помогна да се обликува звукот на рокенролот. Тарп беше неверојатно талентирана музичарка, а нејзините вештини на гитарата беа неспоредливи. Таа инспирираше безброј други гитаристи, а нејзиното влијание се чувствува и денес. Тешко е да се прецени колку е важна сестра Розета Тарпе за развојот на популарната музика.

7. Џорџ Харисон

Многу луѓе сметаат дека Џорџ Харисон е еден од најдобрите што некогаш свиреле. Тој беше мајстор на гитарата, а неговиот уникатен стил влијаеше на безброј други музичари. Харисон е роден во Ливерпул, Англија, во 1943 година. Тој почнал да свири гитара на рана возраст и брзо развил силен интерес за музика. Како тинејџер, тој се приклучил на бендот кој подоцна ќе стане познат како Битлси. Свирењето гитара на Харисон беше суштинска компонента на звукот на Битлси и тој напиша некои од нивните најпопуларни песни, вклучувајќи ги „Something“ и „While My Guitar Gently Weeps“. Покрај работата со Битлси, Харисон имаше и успешна соло кариера, објавувајќи повеќе бестселери. По патувањето на Џорџ во Индија, тој воведе слајд гитара во стандардниот рокенрол арсенал, менувајќи го жанрот за потоа. Тој беше примен во Рокенрол Куќата на славните во 2004 година. Од неговата смрт во 2001 година, наследството на Харисон само продолжи да расте, и тој нашироко се смета за еден од најголемите гитаристи на сите времиња.

6. Еди Ван Хејлен

Иако има многу талентирани гитаристи во светот, Еди Ван Хејлен е лесно еден од најценетите што некогаш свиреле. Неговиот уникатен стил на свирење и техничките способности го издвојуваат од другите гитаристи, а тој влијаеше на безброј музичари во текот на неговата кариера. Ван Хален е роден во Холандија во 1955 година, а како дете се преселил во САД со своето семејство. Почнал да свири гитара на млада возраст и брзо развил свој карактеристичен стил. Тој стана познат во 1970-тите со неговиот бенд Ван Хален, кој издаде серија на најпродавани албуми, вклучувајќи ги „Ван Хален“ (1978) и „1984“ (1984). Во текот на неговата кариера, Ван Хален има освоено бројни награди и признанија, зацврстувајќи го своето место како еден од најголемите гитаристи на сите времиња.

5. Џими Пејџ

Тешко е да се негира дека значајното влијание на Џими Пејџ врз рокенролот. Неговата работа со Лед Цепелин ја дефинираше ерата на рокенролот неговото влијание врз музичкиот свет се чувствува и денес. Пејџ е мајстор и за техничко мајсторство и за необработени емоции, способен да пренесе сè, од радост до бес преку неговото свирење. Тој е и еден од најиновативните гитаристи, кој секогаш ги поместува границите на она што инструментот може да го направи. Без разлика дали сте обожавател на Лед Цепелин или не, едноставно не можете да го одбиете Џими неговото заслужено место на оваа листа. Дали споменавме дека тој исто така беше примен во Рокенрол Куќата на славните двапати? Еднаш за улогата во The Yardbirds, и повторно за улогата во Лед Цепелин.

4. Џеф Бек

Џеф Бек често се смета за еден од најдобрите гитаристи на сите времиња. Џеф двапати беше примен во Куќата на славните на рокенролот, еднаш како член на Yardbirds и еднаш како соло изведувач. Роден во 1944 година, Бек почнал да свири гитара на млада возраст и брзо развил свој карактеристичен стил. Тој се приклучи на Yardbirds во 1966 година и стана познат по неговиот иновативен пристап кон инструментот, инкорпорирајќи повратни информации и дисторзии во неговото свирење. Тој го напушти бендот во 1968 година, но продолжи да ги надминува новите музички граници како соло уметник, експериментирајќи со џез, фјужн и електронска музика. Неговиот уникатен стил влијаеше на генерации гитаристи, а тој и денес останува активен и популарен изведувач. Без разлика дали верувате или не дека тој е најдобриот гитарист досега, нема сомнеж дека Џеф Бек е еден од највлијателните и најталентираните гитаристи на нашето време. Рокот со метал и џез не би бил таму каде што се денес без него.

3. Ерик Клептон

Ерик Клептон е уште еден главен конкурент. Неговиот уникатен стил, кој ги спојува блузот и рокот, влијаеше на генерации музичари. Клептон е мајстор на гитарата, а неговите сола се одликуваат со нивната емотивност и техничка прецизност. Тој е експерт и за создавање нови звуци со инструментот, за што сведочи неговата работа со педали за ефекти и друга електроника. Покрај неговата моќ како гитарист, Клептон е и вешт текстописец и вокал. Неговите најпознати песни, како „Лејла“ и „Крстопат“ се сакани од обожавателите ширум светот. Ерик Клептон е вистинска легенда на гитарата и нема сомнеж дека го заслужува своето место во пантеонот на великаните. Дополнително, тој е познат по тоа што го излева своето срце и душа во неговата музика, како што е очигледно во неговата песна „Солзи во рајот“, која го почитуваше споменот на неговиот петгодишен кој трагично почина од несреќа.

2. Чак Бери

Кога станува збор за гитаристи, малкумина се оние кои можат да се рамни со умешноста и виртуозноста на Чак Бери. Вистински пионер на рокенролот, Бери беше еден од првите музичари што навистина ја направи гитарата соло инструмент. Неговата употреба на техники како свиткување жици и вибрато помогна да се создаде уникатен звук кој беше веднаш препознатлив. Стилот на Бери исто така беше влијателен, обликувајќи го звукот на рокенролот за генерациите што доаѓаат. Покрај свирењето гитара, Бери беше и успешен текстописец, пишувајќи класици како „Џони Б. Гуд“ и „Рол над Бетовен“. Малку музичари имале толку големо влијание и на звукот и на насоката на популарната музика, правејќи го Чак Бери на второто место на нашата листа на најдобри гитаристи на сите времиња. До денес, неговите блуз рифови ги користат оние кои го играат жанрот.

1. Џими Хендрикс

Џими Хендрикс често се наведува како најдобар гитарист на сите времиња, а лесно е да се види зошто. Тој беше вистински пионер во светот на рок музиката, поместувајќи ги границите на она што е можно на гитарата. Неговиот иновативен стил комбинираше елементи на блуз, R&B и џез, создавајќи звук кој беше целосно уникатен. Хендрикс исто така беше мајстор за шоуменство, користејќи го својот инструмент за да создаде грандиозни звучни пејзажи што ја оставија публиката маѓепсана. Покрај неговата музичка моќ, Хендрикс беше и талентиран текстописец, пишувајќи класици како „Purple Haze“ и „All Along the Watchtower“. На крајот на краиштата, неверојатниот талент и достигнувањата на Џими Хендрикс го зацврстија неговото наследство како најдобар гитарист на сите времиња. Тоа е крајот на нашата потрага по најдобриот гитарист на сите времиња; не гледајте подалеку од Џими Хендрикс и неговата неверојатна способност да снима и изведува како никој друг досега. Хендрикс ја внесе својата суштина во неговата музика, и ритмички и мелодички, и поради таа причина и многу повеќе, неговиот каталог е еден од најценетите во музичката историја. (ONE37)