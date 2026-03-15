ЦЕНТКОМ: Иранците лажат дека носачот на авиони „Абрахам Линколн“ е онеспособен

15/03/2026 13:38

Американската централна команда (CENTCOM) денеска ја обвини Исламската револуционерна гарда (IRGC) за ширење лажни тврдења за носачот на авиони „Абрахам Линколн“ за тоа дека бродот е „онеспособен“.

„Ударната група на носачите на авиони „Абрахам Линколн“ продолжува да одржува целосна доминација над иранскиот воздушен простор од поморскиот простор“, се наведува во соопштението од Командата на платформата Икс.

Во соопштението се додава дека Иранската револуционерна гарда повторно изнесе тврдења дека го „онеспособила“ носачот на авиони, објави Би-Би-Си.

САД почетокот на конфликтот почнаа да го зајакнуваат своето воено присуство на Блискиот Исток, а покрај „Линколн“, во регионот дејствува и најголемиот носач на авиони на американската морнарица, „Џералд Форд“.

Американските медиуми, исто така, објавуваат дека САД испраќаат дополнителни сили во регионот на Персискиот Залив, вклучувајќи ја и она што е познато како амфибиска напаѓачка група (ARG), со до 5.000 маринци и морнари. Се очекува дека амфибискиот напаѓачки брод „Триполи“ ќе се придружи на постојната армија, објави Би-Би-Си.

