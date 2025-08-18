Цените на нафтата продолжуваат да паѓаат поради страв од прекумерна понуда

На глобалните пазари, цените на нафтата паднаа минатата недела втора недела по ред, бидејќи трговците стравуваат дека зголеменото производство од страна на ОПЕК и неговите партнери следната година значително ќе ја надмине понудата според побарувачката.

Цената на барел на лондонскиот пазар падна за 1,1 процент минатата недела, на 65,85 долари, додека на американскиот пазар барелот падна за 1,7 проценти, на 62,80 долари.

Падот на цената втора недела по ред се должи на индикациите дека понудата на нафта ќе расте побрзо од побарувачката оваа и следната година.

Поради бавниот глобален економски раст и најавеното зголемување на производството од страна на Организацијата на земјите извознички на нафта (ОПЕК) и нејзините партнери, Меѓународната агенција за енергија (ИЕА) објави дека пазарот е на пат да забележи прекумерна понуда следната година.

Во својата најнова прогноза, ИЕА ја зголеми својата проценка за понудата на нафта за 2025 година и сега очекува понудата да расте повеќе од три пати побрзо од побарувачката оваа година.

Агенцијата сега предвидува дека понудата на нафта ќе се зголеми за 2,5 милиони барели дневно во 2025 година, во споредба со претходната проценка од 2,1 милиони.

Во исто време, малку ја намали својата прогноза за растот на глобалната побарувачка за нафта оваа година и сега очекува растот на побарувачката да изнесува само 680.000 барели дневно.

Трговците се загрижени и за слабата побарувачка во САД. Податоците од Американскиот институт за нафта покажаа дека залихите на сурова нафта во САД се зголемиле за 1,5 милиони барели во неделата до 8 август.

Посебен извештај од американската Администрација за енергетски информации (EIA) покажа дека залихите на сурова нафта во најголемата економија во светот се зголемиле за 3,037 милиони барели во истиот период.

Трговците, исто така, ги следеа шпекулациите за средбата меѓу претседателите на САД и Русија, Доналд Трамп и Владимир Путин, за Украина минатата недела, додека се обидуваа да проценат какво влијание може да има самитот врз протокот на руска нафта.

Сепак, бидејќи состанокот во Алјаска не даде никакви конкретни резултати, цените на нафтата стагнираа во понеделник наутро.