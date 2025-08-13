Цените на кафето паднаа прв пат по 18 месеци

13/08/2025 11:35

Потрошувачките цени на кафето во Бразил се намалија за 1,01 процент во јули во однос на претходниот месец, што е прв пад за година и пол, соопшти во вторник Бразилскиот институт за географија и статистика (IBGE).

Падот на малопродажните цени во најголемата земја во Јужна Америка е резултат на пониските цени што им се исплаќаат на земјоделците по бербата на овогодинешната реколта, која сега е во завршна фаза, објави Ројтерс.

Во текот на изминатите 18 месеци, кафето беше еден од главните двигатели на инфлацијата во Бразил, вториот најголем пазар за кафе во светот, забележа IBGE.

Пријавениот пад на потрошувачките цени на кафето во Бразил за јули следеше по влијанието на флуктуирачките меѓународни пазари, првенствено поради одлуката на американскиот претседател Доналд Трамп да воведе царина од 50 проценти на бразилските стоки. Додека производи како што е сокот од портокал беа ослободени од мерките, други како што се кафето, јајцата и говедското месо не беа.

Минатата недела, цените на фјучерсите за кафе во Њујорк се зголемија за осум проценти, бидејќи инвеститорите се загрижени дека царините би можеле да ја нарушат трговијата меѓу најголемиот потрошувач на кафе во светот, САД, и најголемиот производител и извозник во светот, Бразил.

Поврзани содржини

Словенечките хотели се вклучија во правната битка против „Букинг“
Исплатена нова транша кон Развојната банка од 11,3 милиони евра за поддршка на домашните компании
МФ: Од денеска исплатите од Буџетот транспарентно ќе се објавуваат во посебна база за буџетски трошоци во изборен период
Доналд Трамп избра економист од „Херитиџ“ да раководи со Бирото за статистика на трудот на САД
УЈП со засилени активности за подобрување на даночната усогласеност во градежниот сектор
„Пари“: Две третини од компаниите што котираат на Берза се со помала добивка од лани или се во загуба
Неверојатни рекорди на аеродромот во Тирана: 50.892 патници и 298 летови во еден ден
Црна Гора е прва во светот по бројот на милионери кои емигрирале од други земји: Зошто ја избираат оваа земја?

Најчитани