Цените на кафето паднаа прв пат по 18 месеци

Потрошувачките цени на кафето во Бразил се намалија за 1,01 процент во јули во однос на претходниот месец, што е прв пад за година и пол, соопшти во вторник Бразилскиот институт за географија и статистика (IBGE).

Падот на малопродажните цени во најголемата земја во Јужна Америка е резултат на пониските цени што им се исплаќаат на земјоделците по бербата на овогодинешната реколта, која сега е во завршна фаза, објави Ројтерс.

Во текот на изминатите 18 месеци, кафето беше еден од главните двигатели на инфлацијата во Бразил, вториот најголем пазар за кафе во светот, забележа IBGE.

Пријавениот пад на потрошувачките цени на кафето во Бразил за јули следеше по влијанието на флуктуирачките меѓународни пазари, првенствено поради одлуката на американскиот претседател Доналд Трамп да воведе царина од 50 проценти на бразилските стоки. Додека производи како што е сокот од портокал беа ослободени од мерките, други како што се кафето, јајцата и говедското месо не беа.

Минатата недела, цените на фјучерсите за кафе во Њујорк се зголемија за осум проценти, бидејќи инвеститорите се загрижени дека царините би можеле да ја нарушат трговијата меѓу најголемиот потрошувач на кафе во светот, САД, и најголемиот производител и извозник во светот, Бразил.